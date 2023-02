Buset (Tuttosport): “L’Udinese ha frenato dopo la vittoria del Toro all’andata”

In vista della sfida tra Torino e Udinese abbiamo fatto alcune domande a chi conosce molto bene l'ambiente bianconero

Federico De Milano

Il Torino, dopo l'eliminazione subita in Coppa Italia per mano della Fiorentina, si rituffa sul campionato e il prossimo avversario sarà l'Udinese. Per conoscere bene lo stato di forma e tutti i segreti della formazione allenata dall'ex granata Andrea Sottil, abbiamo fatto alcune domanda a chi segue da vicino il mondo bianconero. Si tratta di Rudi Buset, collaboratore da Udine per Tuttosport che si è gentilmente concesso ai nostri microfoni per introdurci alla partita dalla prospettiva degli avversari del Torino.

Buongiorno Rudi, come sta l’Udinese dal punto di vista degli infortuni e del morale? Come arriva la squadra di Sottil alla partita contro il Torino?

"Il morale è un po' altalenante, la penalizzazione della Juventus ha dato un po' di speranza per quanto riguarda la zona Europa in classifica, in questo momento l'Udinese è settima e conta di arrivare qui a fine campionato osservando anche chi vincerà la Coppa Italia. Nel pareggio con il Verona la prestazione c'è stata ma sono mancati due punti che potevano allontanare il Torino perché ora è solo a due punti di distacco. Per quanto riguarda gli infortuni, Pereyra probabilmente non ci sarà e Deulofeu starà fuori qualche mese dopo l'operazione. L'Udinese perde abbastanza qualità con queste due assenze".

La partita d’andata fu vinta dal Torino in casa dell’Udinese. È corretto dire che quella partita segnò un po’ l’inizio della fase calante dei bianconeri dopo un avvio di stagione grandioso?

"Sì secondo me dal punto di vista delle ambizioni sì perché ha fermato proprio una fase in cui i risultati erano positivi. Pochi giorni prima era già arrivata la sconfitta in Coppa Italia con il Monza e quelli sono stati due freni al percorso che si stava facendo. All'Udinese è mancata anche cattiveria realizzativa perché tira molto senza segnare ed è mancato anche un po' di entusiasmo. L'Udinese ha fatto 7 pareggi nelle ultime 12 giornate di campionato e in questo periodo ha vinto solo una volta, contro la Sampdoria. Il freno è stato deciso, in particolare in zona offensiva".

Per Sottil non sarà una partita come le altre perché lui ha iniziato la sua carriera da calciatore proprio in questo stadio. Che allenatore è in questo suo primo anno in Serie A? E quanto piace il suo lavoro alla piazza di Udine?

"Sottil qui a Udine era già conosciuto perché ha fatto parte della squadra degli anni d'oro a fine anni '90 e nei primi 2000. Il suo gioco piace e ha un ottimo rapporto con la tifoseria che lo sente come un uomo di casa. Sicuramente è stato un po' una sorpresa perché non ci si aspettava un esordio così al primo anno di Serie A. Sposa molto bene la filosofia del far crescere giocatori giovani che c'è in società e crea anche un mix con i calciatori più esperti che ci sono. Il 3-5-2 è il suo marchio di fabbrica qui ad Udine, la sua squadra gioca un bel calcio ed è molto fisica soprattutto nel reparto arretrato".

Quali sono i punti deboli dell’Udinese che il Toro dovrebbe provare a sfruttare per far male?

"Rispetto alla fase iniziale del campionato, nelle ultime partite si nota che l'Udinese viaggia molto più a corrente alternata. All'interno dei 90 minuti ha momenti in cui riesce a giocare con grande cattiveria e aggressività alternati a fasi in cui fa più fatica e soffre l'avversario. Forse il problema principale è che in questo periodo manca la continuità di prestazione nell'intera partita".

Chi sono i giocatori più in forma dell'Udinese nelle ultime partite? Quali potrebbero essere i più pericolosi per la difesa del Toro?

"Samardzic è il giocatore con più fantasia ed è quello con il piede più di qualità nel centrocampo friulano. Non mi è dispiaciuto nelle ultime partite giocate da titolare anche Ehizibue che ha preso il posto dell'infortunato Pereyra. In avanti poi Beto e Success dovranno affinare la loro pericolosità offensiva, è mancato il gol ultimamente. Considerando anche che adesso il nuovo arrivato Thauvin proverà ad insidiare uno dei due per una maglia da titolare, immagino che avranno voglia di tenersi stretto il posto".