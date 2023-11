Camolese a TN: “Il gesto di Juric? Ha confermato di tenerci al bene del Toro”

Le parole in esclusiva su Toro News di un vero cuore granata, ex giocatore e allenatore del Torino

Buongiorno mister. Secondo lei, è effettivamente in ripresa il Torino dopo le due vittorie di fila in campionato?"Il recupero di alcuni giocatori sta facendo la differenza. La lista degli infortunati è sempre lunga e in continuo mutamento, ma contro il Sassuolo sono rientrati alcuni interpreti importanti e la differenza si è vista. Le assenze hanno ostacolato il Torino in questi primi mesi: in Serie A si pagano le defezioni".