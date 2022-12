Camolese a TN: “Per fare uno step in più servono investimenti di altro livello”

In esclusiva su Toro News le parole dell’ex tecnico granata che traccia un primo bilancio della stagione del Torino

Andrea Calderoni

Giancarlo Camolese è, come sempre, una voce molto autorevole quando si parla di Torino. Del resto, conosce molto bene le dinamiche del mondo granata. In questa lunga pausa per il Mondiale in Qatar l’ex tecnico del Torino, che pochi giorni fa è stato protagonista come rappresentante Aiac dell’evento Golden Hearts alla Nuvola Lavazza, traccia su Toro News un primo bilancio sulla stagione dei ragazzi di Ivan Juric.

Buongiorno mister. Come si può gestire questa sosta?

“Si tratta di una situazione nuova per tutti. Da quello che ho potuto capire, un po’ tutte le squadre hanno svolto una preparazione corta per partire forte e poi è chiaro che adesso bisogna ripensare a una nuova preparazione. C’è stato un momento di riposo totale e ora, piano piano, le squadre ripartiranno. Sono state programmate tante amichevoli di livello. Non c’è lo stesso tempo di una preparazione estiva. Quindi, a inizio gennaio bisognerà essere già pronti. Proprio per questo tutte le formazioni vogliono svolgere test di un certo calibro”.

Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni in casa Torino è stato il prolungamento del contratto di Davide Vagnati. Che ne pensa?

“Penso che si voglia dare continuità a un progetto che sta andando bene. Per chi lavora è utile conoscere il proprio futuro. Serve per svolgere meglio la propria professione”.

La strategia di mercato del Torino le sta piacendo?

“La strategia mi pare vincente per rimanere nel lato sinistro della classifica. Si tratta già di un obiettivo importante. Ma per fare un ulteriore passo avanti servono investimenti di altro livello. Non mi sembra che la linea sia questa. Per arrivare tra le prime sei non bastano i giovani promettenti o giocatori che devono ancora esplodere. La strategia è quindi idonea per veleggiare a sinistra in classifica, ma per lo step successivo serve qualcosa che al momento non c’è”.

Si sta sentendo di più l’assenza di Gleison Bremer o quella di Andrea Belotti?

“Analizzando i numeri, quella di Belotti, che ha sempre garantito un buon numero di gol. In difesa il Torino ha mantenuto la sua solidità. Entrambe le fasi, comunque, non dipendono solo da un giocatore ma dall’atteggiamento di tutta la squadra. Se il reparto difensivo ha assorbito bene la partenza di Bremer, quello offensivo avrebbe potuto offrire qualche gol in più. Alcuni giocatori potrebbero elevare il loro apporto nella seconda parte della stagione”.

Chi l’ha maggiormente colpita tra i nuovi innesti del 2022, da gennaio in avanti?

“Alcuni giocatori sono migliorati parecchio. Penso, ad esempio, a Vanja Milinkovic-Savic e a Sasa Lukic. Tra i nuovi mi sta piacendo molto Nikola Vlasic; anche Samuele Ricci è cresciuto parecchio in questi mesi in granata. In tanti, comunque, stanno facendo meglio. La classifica e le prestazioni del Torino parlano da sole e sono sempre i fatti che contano nel calcio, non le parole".