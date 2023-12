Campioni (CalcioFrosinone): “Il Toro di Coppa era troppo brutto per essere vero”

Per conoscere tutti i segreti sul momento di forma del Frosinone, prossimo avversario del Toro, abbiamo fatto delle domande a chi lo segue sempre da vicino

Federico De Milano Redattore

Il prossimo appuntamento del Torino sarà domenica sul campo del Frosinone, l'obiettivo dei granata sarà quello di cercare di dare continuità alla vittoria con l'Atalanta e tentare di "vendicare" l'eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano dei ciociari poco più di un mese fa. Per conoscere lo stato di forma e i punti di forza o di debolezza dei prossimi avversari del Toro, abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino il Frosinone. Si tratta di Andrea Campioni di CalcioFrosinone.

Buongiorno Andrea, come sta il Frosinone? In che condizioni di umore e di infortuni arriva a questa partita?"Il Frosinone è con i cerotti perché oltre alla squalifica di Barrenechea che pesa molto ci sono anche diversi infortunati. Il primo è capitan Mazzitelli, che è il giocatore più utile in termini di esperienza. Si è fatto male anche Reinier che si unisce ai già indisponibili Marchizza e Kalaj. Soprattutto a centrocampo il Frosinone sarà davvero corto. Di Francesco dovrà trovare delle soluzioni. L'umore però è buono perché la squadra sta facendo bene soprattutto in casa".

Il match di Coppa Italia ha fatto capire a tutti che il Frosinone è una squadra molto temibile per il Torino. Che impressioni ha lasciato invece nell’ambiente giallazzurro?"Il Torino visto in Coppa Italia era troppo brutto per essere vero. Non è quella la forza della squadra di Juric e lo sta dimostrando anche con la recente importante vittoria contro l'Atalanta. A Frosinone eravamo speranzosi ma non ci aspettavamo un avvio di campionato del genere. Questo è il terzo campionato di Serie A nella storia e i primi due si erano conclusi con una retrocessione".

In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, almeno sulla carta, possiamo attenderci dunque una sfida molto equilibrata?"Sì, guardando la classifica possiamo aspettarci una partita equilibrata. Secondo me le assenze del Frosinone però incideranno in maniera negativa perché mancano i tre centrocampisti titolari. Per la partita di domenica vedo avanti il Torino anche se si gioca allo Stirpe, soprattutto per il blasone dei granata".

Quali sono i punti deboli di questo Frosinone che magari sono emersi nell’ultimo periodo? Il Toro come può far male a questa squadra?"Il punto debole che ha caratterizzato questa squadra nell'ultimo periodo è la fragilità difensiva. I gol spesso sono arrivati da errori individuali anche abbastanza macroscopici. Secondo me questo è il punto debole che va abbinato anche alla sterilità delle prime punte perché Cheddira, Cuni e Kaio Jorge stanno faticando a trovare la via del gol. Per ora a questo si è riusciti a sopperire in parte anche con la fantasia e l'estro di Soulé".

Chi sono i due o tre giocatori apparsi più in forma nelle scorse gare? Chi dovrebbe temere maggiormente un tifoso granata?"Non si può non citare Soulé e un altro che è apparso molto in forma è Barrenechea che però purtroppo come detto non ci sarà. Anche Marchizza stava facendo molto bene ma si è fatto male. I giocatori che stavano trascinando nell'ultimo periodo purtroppo il Frosinone non li avrà a disposizione. Oltre a Soulé cito anche Oyono e Ibrahimovic".

