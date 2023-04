Claudio Ferrarese ricorda i tempi granata: “A Torino c’è solo il Toro”

Domenica 16 aprile alle 15 il Torino ospiterà la Salernitana per la 30esima giornata di Serie A, e a parlare della sfida è intervenuto Claudio Ferrarese, che in carriera ha vestito sia la maglia dei granata piemontesi sia quella dei granata campani. Sulle pagine del Mattino Ferrarese ha analizzato i tempi principali della partita dell'Olimpico Grande Torino, a partire dai rispettivi tecnici: "Una partita molto tosta, fisica, spigolosa. Il Toro ha un allenatore che a me piace molto: Ivan Juric ha dato un'impronta evidente alla squadra. [...] La Salernitana, dal canto suo, ha trovato una sua identità con Paulo Sousa e sta abbinando anche quella continuità di prestazioni e risultati che fa la differenza quando devi salvarti". Ferrarese si sofferma poi sui ricordi più belli che conserva delle due piazze: "A Salerno ho giocato solo un anno, ma conservo tanti bei ricordi e tanti amici. [...] Torino, a sua volta, è una città molto passionale. Si sente molto il legame con la squadra. Nella città di Torino è difficile trovare tifosi della Juve. Esiste solo il Toro e c'è una empatia incredibile, alimentata e rafforzata dal ricordo della sciagura di Superga". E quando gli si chiede quale sia il giocatore del Toro che apprezza maggiormente, Ferrarese non ha dubbi: "Quello che mi piace di più è Miranchuk: ha grandi qualità tecniche, è molto estroso ed ha un tiro incredibile. Anche Radonjic ha buone qualità, ma Miranchuk ruba davvero l'occhio".