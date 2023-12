Cocchi (PianetaEmpoli): “Berisha? Sorpresa positiva, talvolta migliore in campo”

Abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino l'Empoli, il prossimo avversario del Toro in campionato

Federico De Milano Redattore

Sabato sera scende in campo il Torino nella prima delle due partite casalinghe che i granata affronteranno da qui a Natale. Il primo avversario nel 16^ turno di Serie A sarà l'Empoli. Per conoscere meglio la formazione toscana e scoprirne tutti i segreti analizzando i punti di forza e di debolezza abbiamo fatto alcune domande a chi segue sempre da vicino le vicissitudini della squadra di Andreazzoli. Si tratta di Alessio Cocchi di PianetaEmpoli che ringraziamo per essersi prestato in esclusiva ai nostri microfoni.

Buongiorno Alessio, come arriva l’Empoli a questa partita dal punti di vista del morale e degli infortuni?"Bereszynski ha una lesione e non ci sarà, resta da capire se recupera Caputo che ha avuto un forte affaticamento nell'ultima partita. L'Empoli davanti a livello di prime punte è messo anche abbastanza male, non escludo che possa esserci un cambio di modulo. La squadra sta cercando di trovare sé stessa, è partita molto male con l'esonero di Zanetti alla quarta giornata. Ora con Andreazzoli si sta trovando un po' di equilibrio ma si fa grande fatica a trovare la via del gol".

Cosa ha saputo dare in più Andreazzoli rispetto a Zanetti? In cosa è migliorata la squadra?"Tranquillità. Forse anche un senso di riappacificazione interna allo spogliatoio che si era smarrito nella fase finale dell'estate. Alcune scelte di mercato estive sono state particolari perché a metà agosto si è deciso di cambiare modulo e si sono fatti gli ultimi acquisti con l'acqua alla gola. Il 7-0 con la Roma è stato emblematico di tutti i problemi di una squadra scollegata. A quel punto si è preferito scegliere un allenatore che fosse più un padre o un nonno come Andreazzoli perché è bravo a famigliarizzare con i giocatori".

Berisha come si sta comportando ad Empoli? È un fattore in più per la squadra?"Tolto il fatto che arriva da un errore evidente commesso contro il Lecce nell'ultima partita, direi che si sta comportando bene. L'Empoli ha avuto grande fortuna col suo arrivo perché dopo l'infortunio di Caprile alla prima giornata è andato a prendere il terzo portiere del Toro che non giocava da un anno. A parte un paio di partite con delle sbavature, Berisha si è sempre comportato molto bene e in alcune gare è stato addirittura il migliore in campo, una sorpresa davvero positiva".

Se fossi nei panni di Juric come sarebbe giusto impostare la gara per far male a questo Empoli?"Lo presserei come un martello lasciando meno spazio possibile. L'Empoli infatti le partite che ha vinto e in cui ha fatto bene sono quelle in cui ha avuto più spazi. In rosa ci sono giocatori con buoni piedi e che sanno verticalizzare bene. Manca però un terminale offensivo perché ad Empoli si è ancora aggrappati ad un signore di 36 anni come Caputo perché l'alternativa è un ragazzino di 20 anni, Shpendi che arriva dalla Serie C".

Chi sono i giocatori più pericolosi? Quali sono gli elementi della rosa azzurra apparsi più in forma nelle ultime gare? "Il giocatore più forte dell'Empoli è Luperto, centrale di difesa molto forte e che per me merita anche la Nazionale. In avanti per parlare di pericolosità dico Cambiaghi e Baldanzi. Quest'ultimo è recuperato, dopo aver mancato quattro gare per infortunio, lui è il più talentuoso della squadra ed è sicuramente da attenzionare. Occhio anche a Maleh".

