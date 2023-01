Cocchi (PianetaEmpoli): “Ricci? Risultati alla mano, non si sente la mancanza”

In esclusiva le parole del collega che segue da vicino le vicissitudini del club toscano, reduce dal trionfo di San Siro contro l’Inter

Andrea Calderoni

La sfida del “Castellani” di sabato 28 gennaio si avvicina. Il Torino sarà ospite dell’Empoli e per introdurre al meglio i tifosi granata alla sfida Toro News si affida al collega Alessio Cocchi di PianetaEmpoli.

Buongiorno Alessio. Si può immaginare un Empoli galvanizzato all’appuntamento contro il Torino dopo l’impresa di San Siro.

“Speriamo che non arrivi un Empoli a pancia piena. La squadra sta andando oltre le più rosee aspettative e anche in seno alla società credo siano sorpresi di quanto raccolto. La forza dell’Empoli, a differenza della scorsa stagione, è la fase di non possesso. Prende pochissimi gol ed è molto ermetico. Nelle sei vittorie ottenute non ha mai subito gol. L’Empoli sta costruendo la sua solidità e sta facendo un campionato importante. Non dimentichiamoci, però, che nella passata annata l’Empoli girò a 27 punti, sopra l’attuale bottino, e poi disputò un ritorno disastroso, riprendendosi soltanto in dirittura d’arrivo con Atalanta e Napoli. Insomma, l’Empoli si salvò nella scorsa stagione grazie al niente di chi inseguiva. Quindi, l’Empoli è vero che sta bene ed è esaltato dopo il successo di San Siro ma non ha ancora completato il suo percorso perché a 25 punti non sei salvo”.

Cosa ha portato di nuovo l’ex granata Paolo Zanetti?

“Il motivo principale che ha portato al cambio tra Andreazzoli e Zanetti è stato il rendimento difensivo. Alla società non piaceva che l’Empoli subisse troppi gol e di conseguenza per vincere una partita doveva segnare due o tre gol almeno. La stagione di Andreazzoli è stata buona, ma con questo difetto, tanto che la società ha virato a sorpresa su Zanetti. La società voleva un allenatore più bravo a difendere, complice anche gli elementi a disposizione nella rosa. La dirigenza ci ha visto lungo, anche se da tanti era ritenuta una scelta azzardata la scorsa estate. L’Empoli sta facendo un ottimo campionato grazie ai gol che non prende più che per i gol che segna”.

Quanto si sta sentendo la mancanza a centrocampo di Samuele Ricci?

“Si sente la mancanza fino a un certo punto. Si sente la sua mancanza abbinata a quella di Asllani. L’Empoli non ha un vero regista e quindi adatta mezzali al ruolo di playmaker. Ciò si ripercuote molto in fase di possesso. Contro la Fiorentina Ricci ha sfornato una gara mostruosa e quindi la sua mancanza si sente. Però, l’Empoli ha saputo sopperire con intelligenza. Ricci porterebbe ulteriore qualità ma risultati alla mano la sua assenza non si sente”.

L'Empoli cosa deve temere di più del Torino?

“Il Torino, semplicemente il Torino. I granata sono stati coloro i quali hanno messo più in difficoltà l’Empoli. Fu una gara bulgara, dominata in lungo e in largo dal Torino, eppure l’Empoli rischiò anche di vincere. Ne parlavamo proprio con Zanetti qualche giorno fa e rimembravamo quella sfida: fu veramente tosta per l’Empoli. Nel corso del campionato sono arrivate sconfitte anche severe, ma mai come a Torino l’Empoli faticò a esprimersi sui suoi standard".