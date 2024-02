De Pandis (CalcioLecce): “Il Lecce ha palesato difficoltà sulle palle inattive”

Conosciamo meglio il Lecce, prossimo avversario del Torino, grazie all'introduzione di chi segue sempre da vicino la formazione di D'Aversa

Federico De Milano Redattore 15 febbraio - 18:35

Il Torino si appresta a dare il via al 25° turno di Serie A ospitando il Lecce. I granata hanno intenzione di riscattare i due recenti e deludenti pareggi contro Salernitana e Sassuolo mentre i giallorossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria esterna che potrebbe servire per rifarsi dopo la pesante sconfitta per 4-0 a Bologna. Per conoscere meglio la squadra allenata da Roberto D'Aversa e tutti i suoi punti di forza o di debolezza abbiamo posto alcune domande a chi la segue sempre da molto vicino. Si tratta di Gabriele De Pandis giornalista di Calcio Lecce.

Buongiorno Gabriele, come arriva il Lecce a questa partita? Dal punto di vista mentale può pesare la netta sconfitta di Bologna? E invece dal punto di vista degli infortuni chi mancherà?"Sarà una partita interessante per vedere la tenuta mentale del Lecce. A Bologna, per la prima volta quest’anno, i giallorossi hanno sbagliato totalmente la prestazione, fatto che non è accaduto neanche nelle purtroppo numerose sconfitte delle ultime 15 gare. Sicuramente, Roberto D’Aversa terrà molto a un’inversione di rotta sotto quest’aspetto, indipendentemente da come poi andrà a finire il match. Non è stato inserito nella lista dei convocati Banda, uscito al 38’ di Bologna-Lecce per una contusione al ginocchio. Lo zambiano si è allenato, ma soltanto a parte e dunque non sarà a disposizione".

All’andata il Torino ha vinto 0-1 una partita che poteva anche finire in pareggio e che sostanzialmente è stata equilibrata. Il Lecce è cambiato rispetto a quel match? "Ci sono più consapevolezze sull’identità. Anche se il gran tesoretto di punti del Lecce 2023/2024 proviene ancora dall’avvio a mille, oggi la squadra è strutturata nelle sue componenti chiave. Gli esterni offensivi cercheranno gli attacchi nello spazio e, in fase di non possesso, saranno importanti le transizioni veloci una volta riconquistata palla".

Il Lecce è una delle sole tre squadre (assieme a Cagliari e Frosinone) a non aver mai vinto fuori casa. Ora giocherà sul campo del Torino, cosa è mancato fin qui lontano dal Via del Mare?"In Serie A vieni punito quasi sempre al primo errore, e se a questo si aggiunge l’imprecisione offensiva in momenti topici si arriva al risultato. Il Lecce ha sfiorato l’impresa all’Olimpico. In vantaggio 0-1 con gol di Almqvist, Strefezza non ha sfruttato una nitidissima palla gol per raddoppiare a una manciata di minuti dalla fine. Sarebbe stato sicuramente un successo. Bologna a parte, poi, la verve frizzante degli uomini di D’Aversa in altri appuntamenti è durata 60 minuti, penso alla trasferta di Genova, dove da un potenziale doppio vantaggio ci si è ritrovati sotto. Serve migliorare sull’aspetto caratteriale e il tecnico lo ha ripetuto spesso".

Quali sono i principali punti deboli della squadra di D’Aversa? Juric come dovrebbe impostare la partita per riuscire a vincerla?"Il Torino ha tanta qualità in avanti. Le giocate tra le linee di Vlasic possono rompere il dispositivo difensivo avversario. In più, nel corso di questo campionato il Lecce ha palesato difficoltà sulle palle inattive calciate sul palo lontano, come tra l’altro successe all’andata con il gol di Buongiorno. Sicuramente Sanabria, Zapata e gli altri elementi strutturati del Torino saranno resi edotti dal tecnico, che con il Lecce ha sempre vinto in carriera. I numeri, per carità, sono fine a sé stessi, ma alla fin fine diranno sempre qualcosa".

D’altro canto quali invece possono essere i punti di forza? Ci sono alcuni giocatori di spicco che rappresentano dei valori aggiunti per il Lecce in questa parte della stagione? Quali avversari dovrebbe temere maggiormente un tifoso del Toro?"Il Lecce ha carattere e le tante vittorie nei minuti finali dimostrano che la squadra è un tutt’uno con il pubblico, passionale e sempre numeroso in campo e fuori, e con il club. Singolarmente servirà tenere alta l’attenzione sulle coperture dietro, perché le folate veloci di Almqvist creeranno scompiglio. Un capitolo a parte merita Krstovic, autore di 5 gol ma finito dietro la lavagna a Bologna. Il montenegrino, arrivato in A dal campionato slovacco, è un diamante grezzo".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.