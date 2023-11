Fantini a TN: “Non penso che il Torino possa giocare sempre con le due punte”

Due numeri su Enrico Fantini: una stagione al Torino (2005/2006), 41 presenze e 9 gol, una promozione dalla Serie B; una stagione al Bologna (2006/2007), 22 presenze e 2 gol. Si tratta del più classico dei doppi ex della sfida tra Bologna e...

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Due numeri su Enrico Fantini: una stagione al Torino (2005/2006), 41 presenze e 9 gol, una promozione dalla Serie B; una stagione al Bologna (2006/2007), 22 presenze e 2 gol. Si tratta del più classico dei doppi ex della sfida tra Bologna e Torino, che si affronteranno lunedì 27 novembre alle ore 20.45 allo stadio "Dall'Ara". In esclusiva su Toro News l'ex attaccante, oggi 47enne, ci illustra i temi del match.

Buongiorno Enrico. Ormai è un Torino che gioca con ilò 3-5-2: si può proseguire su questa via? "Il cambio di modulo ha portato a qualcosa di positivo ma bisogna vedere come si può valorizzare i trequartisti in rosa con il 3-5-2. Questo è un quesito importante".

In effetti, uno dei più svantaggiati è Nemanja Radonjic. "Ostacola Radonjic ma molti altri. L'unico che può trarne un vantaggio tra i trequartisti è Vlasic che può trovare più spazio. In generale penso che non si può sempre giocare con le due punte: possono essere una soluzione ma non possono rappresentare la certezza. Ad esempio, a Roma con la Lazio le due punte non andarono benissimo".

Si aspettava un avvio di stagione differente del Torino? "Sì, come tutti i tifosi granata si augurano di vedere una squadra divertente in grado di vincere ovunque. Quest'anno si sono alternate partite belle a partite meno belle. La mano di Juric si è sempre vista. Alla volte, il suo gioco porta alla neutralizzazione altrui ma quando cerchi di neutralizzare l'altro, alla fine ti neutralizzi tu. Penso che l'idea di calcio di Juric abbia oscurato, almeno in parte, quella che è l'effettiva proposta del tecnico. Questo può essere un male perché si rischia di non valorizzare fino in fondo i singoli".

Il cambio di modulo può far cambiare anche la filosofia del Torino? "Sì, il cambio di modulo può permettere al Torino di giocare maggiormente a calcio senza schermare solamente l'avversario. Secondo me, anche i singoli possono essere avvantaggiati".

Lunedì ci sarà la sfida contro un ottimo Bologna. "I risultati stanno dando ragione. Hanno un ottimo attaccante come Zirkzee e questo mi spiega la motivazione per cui hanno mandato via Arnautovic. Thiago Motta si sta confermando un tecnico di primo livello: non era facile fare bene a Bologna dopo l'era Sinisa Mihajlovic".

Che gara si aspetta? "Giocare a Bologna in questo momento non è affatto semplice. Loro hanno tanto entusiasmo e sarà una gara alquanto delicata per i granata".

La sosta per le Nazionali è stata contraddistinta dalla presa di posizione di Urbano Cairo nei confronti della classe arbitrale. Corretto esporsi così? "Il Torino è stato ostacolato dagli arbitri. In Coppa Italia è uscito a causa di episodi arbitrali. Cairo ha notato che l'arbitraggio incide e ultimamente ha spesso tolto piuttosto che dato. Alzare la voce ci può stare, anche se poi magari serve a spostare l'attenzione da altri problemi".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.