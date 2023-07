Filippo Galli a TN: “Bellanova-Toro, bel matrimonio. Juric lo valorizzerà”

Come vede Bellanova sotto le direttive di mister Ivan Juric? “Sì, lo vedo molto bene. In primo luogo perché le caratteristiche di Bellanova ben si adattano al gioco del Torino e a quello che Juric richiede ai suoi esterni, basti pensare a quanto bene hanno fatto i giocatori in quel ruolo nel biennio del croato all’Hellas Verona. E poi perché Juric è bravo a valorizzare al meglio i giocatori e quindi anche Raoul è destinato a crescere e a migliorarsi. Penso che l’innesto di Bellanova nel Torino sia un vantaggio reciproco: per il ragazzo e per il club. Mi sembra proprio un bel matrimonio”.

Nell’ultima stagione con l’Inter Bellanova non ha raccolto troppe presenze. È stato comunque importante cimentarsi in un contesto importante come quello nerazzurro oppure era meglio giocare di più in un’altra squadra meno ambiziosa?“Quando giochi nel contesto di una grande squadra come quello dell’Inter, inevitabilmente cresci. Sperimenti un ambiente in cui giochi ad alti livelli. Giocare per un anno a San Siro ti responsabilizza e poi non è da tutti subentrare in una finale di Champions League. Ha impiegato poco ad adattarsi a una piazza prestigiosa come quella nerazzurra e sicuramente avrà tratto il meglio”.