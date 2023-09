Fossati a TN: “Si nasce granata ed è difficile dimenticarlo. Manca una punta vera”

Il gesto di Buongiorno, la scelta di restare, riconcilia questo legame? "Intanto ha un bel nome, effettivamente il buongiorno si vede dal mattino (ride, ndr). Dà l'impressione che sia ancora un giocatore d'altri tempi. Poi è bravo, sa giocare. Poi mi dispiace che altri invece siano andati via".

Ritiene quindi la squadra incompleta? "Ritengo la squadra incompleta per un motivo. Intanto è facile parlare a priori e a posteriori, ma è incompleta perché non abbiamo una punta come Belotti. Zapata non è una punta vera, mi piacerebbe aver visto Zapata insieme a Belotti.".

E la trequarti? "Sulla trequarti la squadra invece si aggiusta. Mi è dispiaciuto anche per Lukic che è andato via, anche se è arrivato Ilic: me li vedevo insieme. Per arrivare a certi livelli devi avere giocatori che riescono a far sì che la squadra possa cambiare la qualità. E' vero che la qualità ti cambia la quantità, ma fino a un certo punto. Anche ai nostri tempi, se avevi uno come Meroni lo lasciavi andar via? Povero Gigi, era il mio compagno di stanza e con lui avevo giocato anche a Genova. Dove ne trovavi uno come lui in giro?".

Forse era un altro calcio sia per il modo di giocare che per i soldi che giravano... "Era un altro calcio, sicuramente sì. Ma anche noi non guadagnavamo male, erano cifre importanti per l'epoca: io posso dire di aver toccato il cielo con un dito. Il calcio è quello che mi ha dato tanto e devo ringraziare i miei genitori che mi hanno spinto. Ho giocato anche con Rivera all'Alessandria, che avrebbe potuto essere uno del Toro".

Quale può essere l'obiettivo di quest'anno? "Intanto penso che si possa migliorare la classifica. Penso che possiamo arrivare a fare qualcosa in più. Mi sembra di vedere qualche squadra disarmata. Se guardi cosa sta succedendo alla Juventus per esempio, con quello che sta succedendo paga della qualità (sospensione di Pogba per doping, ndr). Non me ne vogliano i miei amici di Roma, ma non vedo il Torino inferiore alla Lazio o alla Roma".

Cosa pensa del lavoro di Ivan Juric sulla panchina granata? "Il suo lavoro lo fa. Non divento matto per Juric, assolutamente. Non capisco perché si lamenta sempre della punta. Sarà colpa mia se è andato via Belotti? Avrebbe dovuto imporsi per il rinnovo anticipato del contratto.

Se Cairo alza il livello della squadra fa divertire i tifosi e si diverte anche lui. Se no poi va a Milano e lo prendono in giro... (ndr ride)"

