Gian Carlo Caselli a TN: “Veti Juve nei tornei giovanili? Assurdo e inaccettabile”

In esclusiva le parole di una delle colonne del nostro paese: l'ex magistrato Gian Carlo Caselli, lucido osservatore del mondo Toro

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 7 marzo - 06:30

Gian Carlo Caselli è sempre una garanzia: colonna portante del nostro Paese e simbolo di un'Italia che lotta per la giustizia, torna a parlare in esclusiva su Toro News del suo Torino. In esclusiva affronta tutte le tematiche legate al mondo granata, dal rinnovo di Ivan Juric ai vent'anni di presidenza di Urbano Cairo.

Buongiorno dottor Caselli. Come sempre è un piacere sentirla e la ringraziamo in nome di tutta la tifoseria granata. Lazio, Roma e Fiorentina hanno affossato le possibilità del Torino per una qualificazione europea?"Ormai le speranze sono molto ridotte e poi piove sul bagnato (infortunio a Ilic e squalifica a Ricci decretata da un arbitraggio a dir poco grottesco)".

Cosa è mancato al Torino in questi due anni e mezzo di gestione di Ivan Juric per il definitivo salto di qualità?"Un maggior investimento sui giovani di talento, provenienti anche dal vivaio".

Il 30 giugno si avvicina: vede il Torino ancora con Juric in panchina nella prossima stagione?"L’uomo è di valore ma “fumantino”… difficile sapere come finirà".

In caso di separazione chi vorrebbe sulla panchina del Torino?"Non mi dispiacerebbe un cuore granata come Nicola o il 'vecchio' Ventura, ma mi rendo conto che col sentimentalismo nostalgico non si fa molta strada".

Siamo ormai giunti al quarto compleanno di Davide Vagnati come direttore sportivo del Torino: da tifoso l'ha convinto il suo lavoro?"Luci e ombre, com’è naturale per chi opera con un certo budget e deve vedersela con personalità poco… elastiche (presidente e mister); poi, non capisco perché il mercato sudamericano non sia battuto…"

Nel settembre 2024 inizierà il ventesimo anno di presidenza Cairo: nell'ormai lontano 2005, quando si insediò, si aspettava di ritrovarlo ancora al timone dopo vent'anni? Pensava potesse incidere di più? "La domanda giusta secondo me è perché dopo vent’anni c’è ancora lui e mi vien da rispondere anche perché al Toro non ci vuole venire nessuno (per tanti fattori soprattutto extracalcistici che pesano ancora); chi si è affacciato per fortuna è sparito nel nulla dopo aver rivelato un’improntitudine provocatoria che ancora ora oggi fatico a capire come possa all’inizio essere stata assecondata da alcuni organi d’informazione".

Da quali giocatori si attende quel qualcosa in più da qui alla fine della stagione?"Se Pellegri sta bene può dare molto. Va aiutato".

I lavori del Robaldo per la realizzazione del nuovo centro sportivo per il settore giovanile sono la notizia più importante dell'ultimo lustro per il Torino?"Certo. Ma incrociamo le dita perché questa storia infinita si concluda davvero, come avverrebbe in tutte le situazioni normali cioè non condizionate da fattori extracalcistici".

Il 4 maggio il Giro partirà da Superga: la dedica della Corsa Rosa al Grande Torino è un omaggio che la gratifica da tifoso granata?"È un omaggio a tutta la città di Torino e a tutti coloro che amano lo sport rifiutando di farne un’occasione di scontro extrasportivo".

Un ultimo aspetto: il suo parere sulla denuncia mossa ai danni della Juventus che vieta alle società affiliate al Torino di prendere parte ai tornei? A denunciarlo il Gassino, avrebbe dovuto farlo il Toro per primo?"Ecco, questa assurda e incivile discriminazione in danno di bambini e ragazzini è un clamoroso e inaccettabile esempio dello scontro extrasportivo di cui ho appena detto. Denunziare simili nefandezze spetta a tutti, anche al Toro che ne è direttamente colpito".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.