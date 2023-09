Ischiboni (LazioPress): “La Lazio è in difficolta, a Sarri sarebbe servito Ricci”

Quali giocatori non saranno a disposizione di Sarri per questo match? "Ci sono diversi giocatori acciaccati, che finora hanno avuto un alto minutaggio riposando davvero poco o per nulla. Il primo è Romagnoli, che probabilmente non farà parte del match per un affaticamento muscolare, al suo posto è pronto a far ritorno Casale. Stessi problemi fisici anche per Patric e Zaccagni, che però probabilmente faranno comunque parte della gara per esigenze, soprattutto il primo. Per Zaccagni invece, si prospetta un ballottaggio in attacco con Pedro".

Il Torino l’anno scorso è venuto all’Olimpico e ha vinto 0-1 con gol di Ilic. La Lazio teme la squadra di Juric e il suo modo di giocare?"Assolutamente, il Torino è sempre stata una squadra tosta da affrontare per la Lazio. La fisicità della squadra di Juric mette sempre in difficoltà i biancocelesti, per questo la squadra di Sarri dovrà essere brava nella gestione del match cercando di sfruttare ogni tipo di occasione".

Su cosa dovrà fare leva principalmente il Toro per provare a far male a questa Lazio? Quali punti deboli si sono notati in questo avvio di campionato?"A mio avviso, in questo avvio di campionato la Lazio sta trovando difficoltà nell’accorciare i reparti. Più precisamente, difesa e centrocampo sono spesso slegati e questo genera uno spazio importante per gli attaccanti e centrocampisti avversari. In più, anche i terzini fanno fatica a ripiegare, perciò i cambi di gioco posso metterli in difficoltà".

Sarebbe servito Ricci a questa squadra dato che Sarri lo ha cercato a lungo in estate? "Sarebbe servito molto, soprattutto per la sua fisicità. Era una caratteristica che la società cercava dopo la partenza di Milinkovic, che un giocatore come Kamada non è in grado di garantire. Tuttavia, il club ha virato su altro profili, come Rovella e soprattutto Guendouzi. Sono buoni giocatori che con il tempo e l’adattamento al gioco di Sarri possono venire fuori in maniera importante".

Un tifoso granata quali giocatori laziali dovrà tenere particolarmente d’occhio? Chi sono quelli apparsi più in forma nelle ultime gare?"Il più in forma di tutti è sempre stato Luis Alberto fino ad ora. Lo spagnolo dall’invio del campionato è stato quasi sempre decisivo in tutti match, fornendo assist e segnando anche gol importanti. Poi a mio avviso, vista la poca prolificità degli esterni d’attacco fino a questo momento, Felipe Anderson e uno tra Pedro e Zaccagni avranno voglia di riscattarsi ed incidere maggiormente".

