Longobardi (Radio Bussola): “La Salernitana teme un Torino solido e organizzato”

Il Torino è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali con quattro punti ottenuti nelle prime tre giornate. Sarà impegnato nella trasferta di Salerno dove troverà la formazione di Paulo Sousa ancora alla ricerca del primo successo in Serie A. Per conoscere meglio la squadra campana abbiamo fatto alcune domande a chi la conosce molto bene. Si tratta di Antonio Longobardi , ideatore e conduttore della trasmissione sportiva "Il Pallone di Tutti" su Radio Bussola 24, radio ufficiale della Salernitana, che si è gentilmente prestato in esclusiva ai nostri microfoni.

Buongiorno Antonio, come sta la Salernitana dopo questa sosta? Sono state recuperate energie importanti? "Lo potremmo capire solo vedendola in campo contro il Torino lunedì, anche perché sei dei possibili titolari sono stati impegnati nelle rispettive nazionali. I giornalisti non posso assistere agli allenamenti e non viene diramato un bollettino quotidiano delle sedute di allenamento. Di sicuro questa settimana che porta alla sfida con i granata del Nord è resa inquieta per la vicenda Dia, non tanto per le sue condizioni fisiche emerse dal comunicato della Federazione del Senegal che parla di problema muscolare al quadricipite, ma per i rapporti con la società che pare si siano incrinati dopo il "No" del club del presidente Iervolino alla proposta last second del Wolverhampton per il trasferimento dell'attaccante in Premier League".