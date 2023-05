Michieli (Telenord): “Ilkhan? Nella Samp gioca troppo poco per essere valutato”

In vista della partita del Toro contro la Samp abbiamo fatto alcune domande a chi conosce molto bene l'ambiente blucerchiato

Federico De Milano Redattore

Il Torino si appresta a far visita alla Sampdoria in questo turno infrasettimanale. La formazione blucerchiata sta vivendo una stagione molto complicata sotto tutti i punti di vista e occupa attualmente l'ultimo posto in classifica. Per conoscere meglio la squadra di Stankovic abbiamo posto alcune domande a chi segue sempre da vicino il mondo doriano ovvero Maurizio Michieli, giornalista di Telenord.

Buongiorno Maurizio, per la Sampdoria si tratta indubbiamente di una stagione complicatissima sotto ogni punto di vista. La squadra ha comunque dimostrato di voler lottare fino all’ultimo oppure ormai sembra essersi arresa alla retrocessione?"Dopo la sconfitta interna con la Cremonese, dove la Sampdoria stava vincendo sino all'85', è subentrata nella squadra un'inconscia rassegnazione. Gli scialbi pareggi con Lecce e Spezia e la rovinosa sconfitta di Firenze sono una conseguenza di quella partita, l'ultima valida per riagganciare il treno salvezza. Ormai i giocatori hanno mollato e anche Stankovic dopo la gara con la Fiorentina ha lanciato segnali di debolezza e stanchezza".

Quali giocatori non saranno a disposizione di Stankovic per questa partita?"Contro il Torino mancheranno il portiere Audero, i difensori Nuytinck e Conti, il centrocampista Leris e gli attaccanti De Luca e Pussetto".

Come sta andando l’avventura in blucerchiato di Ilkhan? È un giocatore sul quale il Toro ha puntato molto."Sinora Ilkhan ha giocato troppo poco per poter essere giudicato, non è certo un momento favorevole per lanciare i giovani".

Quali sono le principali criticità della squadra blucerchiata in questo momento? Su cosa deve puntare il Torino per far male? "La Sampdoria risente dell'assenza di una società forte alle spalle, il Torino deve solo temere la reazione d'orgoglio dei blucerchiati davanti al loro pubblico che non li ha mai abbandonati. Per il resto, la squadra è molto debole a centrocampo dove esiste un solo incontrista, l'ex granata Rincon".

Ci sono dei giocatori che stanno provando a trascinare la Samp in qualche modo? A chi deve prestare maggiormente attenzione il Toro in questa partita?"Una delle poche sorprese positive della stagione è Zanoli, che peraltro è di proprietà del Napoli e lì tornerà a fine stagione. Gabbiadini è uno che può sempre inventare qualcosa".