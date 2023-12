Minotti a TN: “Juric? L’abbraccio con Linetty dimostra che ha un cuore tenero”

In esclusiva le parole dell'ex difensore granata, impegnato lunedì sera nel commento tecnico di Torino-Atalanta per Sky Sport

Lorenzo Minotti, dopo una grande carriera al Parma, non è stato propriamente fortunato sul finire dello scorso secolo con la maglia del Torino. Tre stagioni e una manciata di apparizioni in granata tra il 1997 e il 2000 con un Torino a cavallo tra Serie B e Serie A. Oggi è un'apprezzata voce tecnica di Sky Sport e lunedì sera ha commentato il successo del Torino contro l'Atalanta. In esclusiva su Toro News analizza la prestazione dei granata di Ivan Juric.

Buongiorno Lorenzo. Dalla cabina di commento che Torino ha visto lunedì sera?"L'analisi è positiva. L'Atalanta era spenta, stanca e ha noti problemi difensivi a causa delle assenze. Detto questo, il Torino ha giocato una partita attenta e propositiva, una partita nella quale la squadra di Juric ha voluto gestire i ritmi e ha voluto tenere il pallone. E poi il Torino è stato finalmente incisivo sotto porta. Rispetto ad altre prestazioni ha trovato il gol e soprattutto hanno segnato i due giocatori deputati a farlo, ovvero Zapata e Sanabria. Se entrambi torneranno a segnare con una certa regolarità, allora il Torino potrà fare quel salto di qualità che ci si aspetta. Del resto, il Toro è chiamato a uscire dall'anonimato e dalla terra di mezzo. Dopo tredici partite Juric aveva raccolto 17 punti il primo anno, 17 punti il secondo e 16 il terzo. La vittoria con l'Atalanta può donare l'entusiasmo giusto, anche in virtù di un calendario potenzialmente favorevole contro Frosinone, Empoli e Udinese. Se vuole fare un campionato diverso, è il momento giusto per accelerare".

Anche contro l'Atalanta Alessandro Buongiorno è stato pressochè perfetto. Da ex difensore che futuro prospetta per il granata?"Si tratta di uno dei prospetti più promettenti. Al di là delle prestazioni, sta interpretando sempre più il ruolo di leader della squadra. La vicenda estiva l'ha sicuramente responsabilizzato ulteriormente. Può crescere e migliorare, può innalzare ancor di più il livello delle sue prestazioni. Come? Giocando con regolarità partite europee. Gli auguro di poterlo fare proprio con il Torino. Il vero salto di qualità si fa nelle partite internazionali. Già con l'Italia ha risposto presente. Ora gli occorre accumulare esperienza a livello internazionale con un club".

Come interpreta le lacrime di Zapata a fine partita?"Zapata è un ragazzo per bene, oltre a essere un ottimo calciatore. Ha sempre dimostrato di essere una brava persona. L'altra sera ha giocato la sua 295esima partita in Serie A e non è mai stato espulso. A modo suo è un giocatore da prendere come esempio. Sa che il Torino ha investito su di lui e sa che il Torino ha bisogno di lui. Sente questa responsabilità e vuole dimostrare di essere ancora un giocatore top. La doppietta è arrivata in una serata già di per sè particolare perché con l'Atalanta ha scritto pagine importanti della sua carriera. C'erano quindi tutti gli ingredienti per una serata particolare ed è esploso nella serata migliore. Credo che Juric abbia dimostrato di avere un cuore tenero. All'apparenza sembra duro e crudo con i suoi calciatori, in realtà l'abbraccio diverso dagli altri con Linetty e le lacrime di Zapata ci donano l'immagine di uno Juric differente. Questo è bello e anche i calciatori l'hanno apprezzato e percepito".

Quanto perde il Torino senza Linetty, che sarà squalificato a Frosinone?"Sicuramente qualcosa il Torino perde perché Linetty è in una condizione straordinaria. Direi che l'altra sera insieme a Zapata e a Vlasic ha performato al top. Linetty ha raggiunto la maturità professionale e al momento è l'equilibratore della squadra. Ha discrete doti nel palleggio, ha una grandissima intelligenza tattica e sa sempre posizionarsi nel migliore dei modi in campo. Con una squadra frizzante, veloce e tecnica come il Frosinone Linetty poteva tornare utile. Il Torino è comunque coperto da Ricci, di cui sono grande estimatore. Non è il miglior Ricci quello attuale, ma è pur sempre una bella alternativa".

