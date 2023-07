Mpasinkatu su Tamèze a TN: “Aveva bisogno di cambiare. Al Toro sarà apprezzato”

Malu Mpasinkatu è un fine conoscitore del calcio francese. Direttore sportivo e consulente di mercato, è reduce da una breve e purtroppo per lui turbolenta parentesi all'Alessandria. Toro News si affida a Malu per andare alle origini di Adrien Tamèze, ultimo arrivo in ordine di tempo in casa granata (QUI LE TRE RIFLESSIONI SULL'OPERAZIONE). Il mediano ex Hellas Verona, prima di approdare in Italia all'Atalanta nel corso della stagione 2019/2020, si è formato calcisticamente in Francia tra Nancy-Lorraine, Valenciennes e soprattutto Nizza. Sulla Promenade des Anglais si è fatto apprezzare al punto di meritarsi la chiamata dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che al tempo disputava la Champions League. Dunque, prima di essere "italiano", Tameze è stato "francese" e Malu ce lo racconta nel dettaglio.