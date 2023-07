Toro, buone impressioni dal centrocampo: anche Tameze è già nel vivo del gioco

Ricci-Ilic la qualità, Tameze già integrato

In attesa che il mercato consegni gli innesti giusti per completare la squadra, il centrocampo rappresenta un reparto ricco di certezze per Juric. Al netto delle voci di mercato su Ricci, che ieri ha comunque rassicurato i tifosi, il tecnico può contare su una batteria di mediani che si presenta ben assortita. Ricci e Ilic sono le due certezze, una coppia che ha iniziato a rodarsi da gennaio e che può garantire un tasso tecnico elevato. Juric potrà ora contare anche sulla fisicità di Tameze, giocatore che conosce già le sue indicazioni ed è parso già nel vivo del gioco. A loro si aggiunge un gregario affidabile come Linetty (attualmente ai box per infortunio), mentre Ilkhan - impiegato sabato in amichevole - ha fatto un passo indietro nelle gerarchie ora che Ricci è tornato a disposizione. Tra i giovani al momento il più impiegato è Gineitis, agevolato dal piede mancino e pienamente coinvolto nelle gerarchie di Juric. Al netto di quelli che saranno i movimenti di mercato, il centrocampo si presenta dunque come un reparto già ricco di certezze.