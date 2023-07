Torino, Ricci a Pinzolo rassicura i tifosi: “Rimango, rimango”

"Mi raccomando Samuele rimani". "Rimango, rimango". Samuele Ricci è approdato ieri sera, sabato 22 luglio, a Pinzolo e non manca mai di concedersi ai tifosi con un sorriso e con tanta disponibilità, atteggiamento che non può che far colpo su grandi e piccoli. Sia ieri sera di fronte all'albergo sia stamane al campo sportivo non si è sottratto nemmeno un attimo ai tifosi del Torino che lo richiamavano per una fotografia, un selfie o un autografo. Durante la sessione di autografi seguita al suo primo allenamentosono state inevitabili le domande sul suo futuro, visto il concreto interessamento della Lazio nei suoi confronti.