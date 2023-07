Torino, a Pinzolo riecco Ricci. Anche Radonjic si rivede. Pomeriggio di riposo

Primo allenamento a Pinzolo per Samuele Ricci. Ha corso tanto con il suo capello biondo intorno ai due campi da gioco, quello principale e quello secondario. Era molto atteso il regista granata, soprattutto perchè al centro di un intrigo di mercato tra Torino e Lazio. Ricci, fresco di viaggio con la famiglia in Kenya, ha potuto prolungare le proprie ferie per la partecipazione con l'Under-21 azzurra al Campionato Europeo. Ha quindi saltato la prima settimana al Filadelfia e la prima a Pinzolo, ma da oggi ha iniziato a mettersi in moto. Cronometro alla mano, buon umore e anche sorrisi, saluti e autografi per i tifosi. Il resto della squadra non ha accompagnato Ricci al campo rimanendo in albergo per una seduta di allenamento in piscina. In realtà, qualche altro volto ha fatto capolino al campo.