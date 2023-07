Toro, Schuurs titolare e in gol: il calciomercato aleggia lontano da Pinzolo

Uno degli uomini più chiacchierati del mercato del Torino è stato il primo a segnare nella stagione 2023/2024. Perr Schuurs ha voluto lasciare la firma in grande stile, nel suo stile: anticipo sulla trequarti della Feralpisalò, uscita palla al piede e poi conclusione potente e precisa verso la porta di Pizzignacco per la rete dell'1 a 0 . Ha quindi messo in vetrina i migliori mezzi della casa. Va detto che già un quarto d'ora prima si era prodigato in una splendida sgroppata centrale: una sessantina di metri palla al piede con la testa alta, sfruttando la sua buona tecnica e il suo fisico possente. Schuurs ha avuto a disposizione un'oretta di gioco nel primo test stagionale. Ha giocato al centro del terzetto difensivo con ai fianchi David Zima e Alessandro Buongiorno. Ivan Juric l'ha scelto titolare dopo che nei primi giorni a Pinzolo aveva provato anche soluzioni alternative (e con il mercato aperto e le tante pretendenti di Schuurs non si può che farlo). Bisogna sottolineare che il ritorno a Torino di Koffi Djidji e qualche allenamento in meno nelle gambe per Ricardo Rodriguez (si è unito più tardi al gruppo e in Val Rendena non sempre ha partecipato a tutte le esercitazioni insieme alla squadra) hanno favorito la titolarità dell'olandese.

L'olandese appare sereno: le voci di mercato non sembrano distrarlo

L'approccio di Schuurs alla sua seconda stagione granata è comunque da rimarcare. Fin dai primissimi minuti del ritiro in Trentino è apparso determinato, concentrato e sereno. Sta lavorando con la solita abnegazione, tanto che anche giovedì, nel pomeriggio di riposo concesso da Juric alla squadra, si è presentato insieme a Demba Seck in palestra per un'oretta abbondante. E non si sta mai tirando indietro quando i tifosi lo acclamano o lo fermano. Si concede con il sorriso a foto e autografi di rito e lo fa con il suo sorriso proverbiale. Insomma, nulla è cambiato nella persona di Schuurs rispetto al primo anno in granata e le voci insistenti di mercato fin qui non sembrano distrarlo. Sul futuro non possono esserci certezze al giorno d'oggi, ma Davide Vagnati ha fatto capire che per lui, come per Ricci, il Torino potrebbe valutare solo offerte veramente importanti. Intanto da grande professionista sta svolgendo nel migliore dei modi il proprio lavoro e la prestazione contro la Feralpisalò, in qualche modo, ha suggellato quanto di buono prodotto nei suoi primi sei giorni a Pinzolo. E il fatto che sia stato proprio lui a segnare il primo gol granata nella stagione 2023/2024 non può essere casuale. Tempo al tempo, intanto però una cosa è certa: Schuurs è dentro mani e piedi al Toro e a quello che sta facendo con il Toro di Juric.