Torino-Feralpisalò 2-0, è di Schuurs la prima firma della stagione

SECONDO TEMPO - Nella seconda frazione Juric ha deciso di ripartire con dieci undicesimi del primo tempo (unico cambio in porta Gemello dentro, Vanja fuori). Sei cambi invece per la Feralpisalò dopo l'intervallo. La rivoluzione granata poco prima dell'ora di gioco. Juric ha optato per l'ingresso di dieci nuovi giocatori di movimento, tra cui Bellanova sulla destra, Rodriguez come braccetto di sinistra, Gineitis in mediana e Pellegri come terminale offensivo. Tutti i giocatori usciti hanno poi svolto sul campo secondario di Pinzolo un duro lavoro atletico sulle lunghe distanze. La prima vera palla gol della ripresa è arrivata soltanto al 19' con Ciammaglichella, sopraggiunto oggi a Pinzolo: per lui palo esterno. Il Torino, ampiamente ringiovanito, è riuscito a gestire bene la situazione. La partita, tra l'altro, non ha offerto grandi spunti di cronaca nella sua ultima fase, anche perché i granata hanno avuto il merito di mantenere saldamente il possesso palla. Chi si è messo maggiormente in evidenza è stato Dembele, autore di alcune sgroppate sulla sinistra. Bravo anche Pellegri a pochi secondi dalla fine a disegnare un bel cross dalla destra per Savva, il quale ha scaldato le mani a Minelli. Lo stesso Savva si è tolto al 90' la grande soddisfazione di mettere a sedere tutta la retroguardia gardesana e di segnare un gran bel gol. Questo timbro conferma le ottime impressioni lasciate da Savva nei primi giorni della nuova stagione. Buona la prima dunque per il Torino in attesa di migliorare la condizione fisica e completare la propria rosa. Prossimo test, in conclusione del ritiro di Pinzolo, sabato 28 luglio contro il Modena.