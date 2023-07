Torino, Vagnati a Pinzolo: “Non abbiamo bisogno di vendere nessuno”

1 di 5

RICCI E TAMEZE

“Toro competitivo: questo è l’unico obiettivo": inaugura così la conferenza stampa Davide Vagnati in quel di Pinzolo. Il responsabile dell'area sportiva granata si è presentato insieme a Emiliano Moretti, fresco di rinnovo e braccio destro dell'ex Spal sul mercato. I due sono sopraggiunti in Val Rendena nel pomeriggio in vista della presentazione ufficiale della squadra che avverrà in serata in centro a Pinzolo."Su Tameze non voglio dire nulla fino a quando non è conclusa l'operazione" ha detto in apertura Vagnati, lasciando comunque intendere che il centrocampista si può ritenere a tutti gli effetti un nuovo componente della rosa granata. Sono poi partite le varie domande dei giornalisti presenti in sala stampa. E il primo nome uscito è ovviamente stato quello di Samuele Ricci (LEGGI QUI).

C'è una trattativa per Samuele Ricci? "In questa fase di calciomercato la sua situazione è uguale a quella di tanti altri giocatori di diverse squadre. Si tratta di un ragazzo giovane, è nel giro della nazionale ed è normale che ci sia l’attenzione di vari club. Il nostro club non deve per forza vendere giocatori. Valutiamo la situazione insieme al presidente e all’allenatore. Facciamo le cose migliori per un Toro competitivo".

C'è stato quindi un interessamento? "C’è stato un interessamento. Ricci è molto importante per il Toro di oggi e mi auguro per il Toro di domani. Nel calcio può succedere di tutto, si vede con Tonali o con gli arabi".

Lui ha chiesto di andarsene? "Samuele è un ragazzo con un certo carattere, questa è la premessa fondamentale".

E su Schuurs? "Quello detto per Ricci vale per Schuurs".

State agendo in una certa direzione in questo mercato, anche nella valutazione dei giocatori. "Noi abbiamo un rapporto quotidiano con Specchia e Moretti. Siamo pronti alle necessità e cerchiamo di fare le cose migliori possibile in base alle esigenze. Raoul era un’opportunità e dovevamo prenderla in considerazione fin da subito. Non è scontato fare un’operazione il 1° luglio".

A centrocampo con l'arrivo di Tameze ci saranno giocatori molto diversi tra loro per peculiarità."Il programma è quello di completamento delle caratteristiche dei giocatori. In questa direzione va anche l'operazione di Tameze. Abbiamo anche Ilkhan per il quale cerchiamo di trovare una soluzione per completare il suo percorso di crescita. Siamo andati incontro alle richieste del nostroallenatore per quanto concerne la mediana. Abbiamo preso un giocatore come Tameze che ha fatto anche il difensore in una determinata situazione".