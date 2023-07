Le operazioni di mercato del Torino: tre riflessioni su Adrien Tameze

L'ultima operazione di mercato in entrata del Toro è Adrien Tameze. Prelevato a titolo definitivo dal Verona per una cifra inferiore ai tre milioni di euro, il centrocampista andrà a rinforzare la batteria di mediani a disposizione di Juric. Un affare che potrebbe portare diversi benefici ai granata, grazie ad esperienza e caratteristiche diverse dai giocatori già in rosa.