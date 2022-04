Pastine a TN: “Vanja deve garantire certezze al Toro, Berisha resta l’alternativa”

Le parole dell'ex portiere del Torino in esclusiva su Toro News: sotto i riflettori le "porte girevoli" granata

Andrea Calderoni

Le "porte girevoli" del Torino sono oggetto di discussione sotto la Mole in queste settimane: Etrit Berisha o Vanja Milinkovic-Savic? E per il futuro bisogna ancora puntare su questa coppia? Toro News si affida a un ex portiere granata, molto apprezzato dal popolo del Torino, per fare un po' di chiarezza circa la gestione dei portieri in questa stagione. In esclusiva parla Luca Pastine, protagonista in granata negli anni Novanta.

Buongiorno Luca, come giudica le “porte girevoli” in casa Torino?

“L’alternanza è stata dettata dal fatto che a inizio 2022 Milinkovic-Savic non ha garantito prestazioni di livello. Se avesse sempre giocato bene, non si sarebbe posto il problema. Juric ha pensato di utilizzare anche Berisha, portiere che si è ben comportato. Il titolare era Milinkovic-Savic, ma le sue prestazioni non positive hanno costretto il mister a cambiare”.

Juric ha però giustificato la titolarità del serbo a Bergamo dicendo che aveva bisogno dei suoi lanci lunghi. Trova corretto scegliere il portiere in base all’avversario?

“Non voglio entrare nel merito, può anche essere così. Però, penso che quasi tutti i portieri hanno qualità tecniche con i piedi eccellenti. Quasi tutti sono giocatori aggiunti. È vero che Milinkovic-Savic è superiore a Berisha, ma anche Berisha non sfigura con la palla tra i piedi. Non basta soltanto la precisione, ma servono anche grandi capacità decisionali per pescare il giocatore giusto nel posto giusto”.

Come si può giudicare la stagione di Vanja?

“La sua stagione si allinea a quella della squadra. Il Torino ha fatto bene e ha dato continuità di risultati. Anche Milinkovic-Savic ha sfornato una stagione tutto sommato positiva. Lo ritengo inferiore tecnicamente rispetto alla media dei portieri italiani di Serie A. È però munito di grande fisico e può anche migliorare”.

Milinkovic-Savic e Berisha potrebbero evitare un investimento per la porta in vista della prossima stagione?

“Tutto sta a Milinkovic-Savic, non a Berisha. Mi spiego. Berisha, si sa, offre garanzie: è un buon secondo e all’occorrenza può anche fare il primo. Però, il titolare designato è Milinkovic-Savic e quindi deve garantire lui le certezze al Torino, altrimenti non ha alcun senso puntare su questa coppia. Berisha è un’alternativa, Milinkovic-Savic deve rappresentare il tuo investimento sul lungo periodo. Se non lo ritieni idoneo per ricoprire il ruolo di titolare nel Torino, allora devi optare per altre scelte, tenendo comunque Berisha come valido secondo”.

Quanto è stato complicato per Berisha attendere il suo momento?

“Credo che Berisha abbia fatto bene quando è stato chiamato in causa perché era sereno. I portieri sono sereni quando i ruoli nella rosa sono definiti. Il titolare era il suo collega, quindi lui ha potuto lavorare con tutta la tranquillità possibile. Ha poi fatto valere sul campo le sue qualità perché non dobbiamo dimenticarci che Berisha è un buonissimo portiere”.

Capitolo Gemello: può essere servita questa stagione con pochi minuti in campo e con tanti allenamenti con un gruppo di Serie A o era meglio un prestito?

“Gemello è un 2000, non è più giovanissimo. Oggi i portieri vengono lanciati più giovani rispetto ai miei tempi. Il Torino deve trovare il contesto giusto a Gemello, perché dubito che possa essere il titolare in Serie A dei granata. Può fare anche la Serie B e poi si vedrà quanto vale veramente. La società dovrà collocarlo nel posto giusto”.

Juric è la via corretta da seguire per il Torino nelle prossime stagioni?

“Juric ha sempre fatto bene, ha potenziale e lo sta esprimendo anche al Torino. Non ho dubbi: è la via corretta da seguire”.

Dove deve migliorare il Torino?

“Il Torino deve mantenere la rosa che ha attualmente. Questo è l’unico modo per progredire se si hanno ambizioni. Magari inserire qualche giovane, qualche scommessa. Il Torino ha continuità ed equilibri. La squadra sta facendo bene”.