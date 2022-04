Porte girevoli al Toro: Vanja e Berisha allontanano possibili pretendenti

A Bergamo è stato scelto Milinkovic-Savic per motivazioni prettamente tecniche. I due provano a convincere la società a puntare su di loro

Andrea Calderoni

Porte girevoli sotto la Mole. Il Torino ha due portieri che si stanno alternando con una certa regolarità nell’ultimo periodo. Contro l’Atalanta ha giocato la sua seconda partita consecutiva Vanja Milinkovic-Savic. A Bergamo il serbo è stato scelto per una motivazione tecnica, a differenza di quanto accaduto nel match contro lo Spezia quando è sceso in campo per sostituire un Etrit Berisha febbricitante. Milinkovic-Savic è così tornato a proteggere i pali granata dopo essere rimasto ai box a marzo e nella prima metà di aprile. Se Bologna e Inter erano state saltate dal nazionale serbo per un problema al dito, invece nelle successive quattro giornate era rimasto in panchina per motivazioni tecniche.

SCELTE TECNICHE - A Bergamo, in realtà, il serbo non è stato esente da colpe, soprattutto in occasione del momentaneo 2 a 1 dell'Atalanta, dove poteva fare di più nonostante la potenza del tiro scoccato dal limite dell'area di De Roon. Juric ha comunque dato una motivazione prettamente tecnica sulla scelta dell'estremo difensore per la trasferta sul difficilissimo campo dell'Atalanta. Come già ampiamente detto dal tecnico croato nel corso della stagione, voleva sfruttare tutte le potenzialità con i piedi del serbo. In tal senso la lunghezza e la precisione nei rilanci di Milinkovic-Savic è superiore rispetto a quella di Berisha e contro un avversario come l'Atalanta per Juric c'era bisogno di questa facilità di calcio da parte dell'estremo difensore. Nel calcio, moderno o meno moderno non fa differenza, non è semplice vedere una mancanza di gerarchie tra portieri e soprattutto una scelta del portiere che viene compiuta in base alle peculiarità dell'avversario. Dunque, la gestione dell'ultimo periodo da parte di Juric la si può considerare quanto meno sui generis.

STRATEGIE DI MERCATO - Tuttavia, queste soluzioni adottate dal Torino potrebbero influenzare anche la prossima stagione. Il club granata si sta avvicinando a rapide falcate a un'estate piuttosto impegnativa dal punto di vista del mercato. Ci saranno tanti riscatti eventualmente da esercitare e ci saranno pedine da prendere per elevare la qualità media della rosa. Il budget, però, non potrà essere senza fondo e quindi bisognerà selezionare in modo oculato le scelte da compiere. In tal senso avere due portieri considerati dal tecnico ugualmente titolari potrebbe modificare la strategia di mercato del Torino sul fronte estremi difensori. Si potrebbe infatti andare nella direzione di confermare e di puntare sull'attuale duo di portieri. In tal senso, perciò, sarà un finale di stagione interessante anche da questo punto di vista. Molto, comunque, dipenderà da Milinkovic-Savic e Berisha che dovranno dimostrare di poter ambire a fare i titolari in Serie A offrendo garanzie di rendimento.