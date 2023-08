Pecci a TN: “Juric si lamenta ma resta, quindi è contento di ciò che gli danno”

La seguo nel parallelismo. A San Siro ha avuto l'idea di un Torino simile a una minestra riscaldata priva di sapore?"Penso che giocarsela con i grandi club, anno dopo anno, diventi sempre più complicato. I bilanci sono molto diversi ed è difficile competere. Se fai una squadra per arrivare quinto avrai un valore, per arrivare nono ne avrai un altro, per arrivare sedicesimo ne avrai un altro ancora. In genere, chi fa la differenza non viene più da noi, non viene più Leo Junior da noi. Questo discorso vale, più in generale, per il campionato italiano. La tua forza è la base della squadra dell'anno prima con l'aggiunta di qualche giovane o di qualche scommessa dall'estero. D'altronde il Napoli ha fatto le fortune con due semisconosciuti come Kim e Kvara. Il nostro campionato è così: ci sono 4-5 squadre che lottano per vincere, 4-5 per non retrocedere, le altre vivacchiano".