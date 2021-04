Policano: “Belotti meriterebbe un po’ di più. Il suo rinnovo dipende da Cairo”

Esclusiva / Le parole di un grande veterano della squadra granata sul momento del Torino e sulla questione rinnovo del capitano

Classe 1964, Roberto Policano è uno dei totem della storia del Torino. Passato in granata dopo un paio di stagioni alla Roma (prossima avversaria dei granata domenica 18 aprile), ha scritto pagine indelebili del romanzo granata, raggiungendo con Emiliano Mondonico in panchina la finale di Coppa Uefa nella stagione 1991/1992. Quelle favolose annate sotto la Mole gli sono valse un appellativo che ancora oggi risuona nelle menti dei tifosi, ovvero quello di “Rambo”.

“Sì, il Torino ha trovato senza dubbio più equilibrio. Si stanno verificando molte meno disattenzioni difensive rispetto ai primi mesi della stagione. Il Toro di oggi non regala più con estrema facilità occasioni agli avversari, perché è una squadra compatta e unita che sta facendo quello che deve fare una formazione per salvarsi. È molto pratica e i risultati stanno arrivando”.

“È un giocatore che dà l’idea della compattezza e della fisicità. È molto forte ed è un difensore difficile da superare, come ha testimoniato in più occasioni nelle ultime stagioni. Comunque, si poteva immaginare una sua crescita prestazionale”.

“Conosco molto bene Rolando. È un giocatore che sotto il piano dell’impegno non si può mai rimproverare. Ultimamente si sta inserendo parecchio anche nelle azioni da gol. Sta crescendo la sua attitudine sotto il profilo realizzativo. È un giocatore estremamente equilibrato e questo è un aspetto fondamentale in questo determinato momento della stagione granata”.

“È un attaccante che ti può dare quel estro in più in avanti. Si sposa bene la qualità di Sanabria con la potenza di Belotti. Formano una coppia che si completa molto bene”.

A proposito di Andrea Belotti: che cosa significherebbe per lui e per la piazza granata il suo rinnovo di contratto?

“Belotti è già un simbolo di questa squadra e di questa società. È un punto fisso della Nazionale e anche per questo deve essere un orgoglio per il Toro. Ha sempre dimostrato, anche quando non fa gol, di dare il massimo in campo. Le sue prestazioni danno sempre un grande apporto alla squadra. È un lottatore che ha saputo segnare in tutti i modi. Ha realizzato gol grazie alla sua forza, ma ne ha siglati alcuni anche meravigliosamente belli dal punto di vista balistico. Credo che il suo futuro al Torino sia vincolato alle prospettive future della squadra. Le garanzie di Cairo circa il futuro saranno una variabile decisiva sulla questione rinnovo. È chiaro che considerato il valore attuale di Belotti e quello del Torino mi sento di dire che il giocatore meriterebbe un po’ di più. Spetterà, però, a Belotti l’ultima decisione e vedremo se prevarrà il cuore o qualcos’altro”.