Sanabria dopo il gol mancato di Udine: ora c’è la Roma che lo portò in Italia

Tonny sarà con ogni probabilità ancora titolare nella sfida di domenica contro i giallorossi di Fonseca

Domenica alle 18 allo Stadio Olimpico "Grande Torino" arriverà la Roma di Fonseca, la quale sarà reduce da un ritorno di quarto di finale di Europa League. Con ogni probabilità Antonio Sanabria sarà ancora titolare in attacco al fianco di Andrea Belotti e dovrà essere bravo a sfruttare l'opportunità per tornare a segnare e fare bene. Per Sanabria le partite contro la Roma non sono mai come le altre: il club giallorosso è quello che lo ha fatto sbarcare per la prima volta in Serie A. Era infatti l'ormai lontano gennaio del 2014 quando Walter Sabatini, allora DS della Roma, lo portava nella Capitale, acquistandolo dal Barcellona nel cui vivaio "Tonny" era cresciuto. Fu preso in sinergia col Sassuolo, che è stata la sua prima squadra italiana; poi il paraguaiano nell'estate successiva arrivò a Trigoria per giocarsi le sue chances con la maglia giallorossa. Non ebbe però molte occasioni di mettersi in mostra, visto che per tutta la stagione 2014-2015 le presenze furono soltanto due. La Roma, insomma, dopo aver investito per prenderlo non gli diede mai una vera opportunità e poi lo cedette in prestito allo Sporting Gijon prima e a titolo definitivo al Betis di Siviglia poi.