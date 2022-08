Sonetti a TN: “Abbonati? I tifosi vanno a momenti. Cairo ha fatto cose buone”

In esclusiva su Toro News le parole dell’ex allenatore, oggi in pensione. Classe 1941, è l’ultimo tecnico ad aver vinto due derby nella stessa stagione con i granata

Dal 1974 al 2010 ha allenato in tutte le categorie professionistiche del calcio italiano. Nedo Sonetti è anche passato dal Torino nel 1994/1995 e subito dopo è approdato alla Cremonese. Proprio per questo vivrà in modo speciale la gara dello “Zini” di sabato 27 agosto alle 18.30 tra la Cremonese e il Torino. Su Toro News analizza in esclusiva quello che è il momento granata.