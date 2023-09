Sonetti a TN: “Buongiorno da Nazionale. Zapata? Può spostare gli equilibri”

Nedo Sonetti vanta un record: è l'ultimo allenatore del Torino ad aver vinto due derby della Mole nella stessa stagione. Lo fece contro una Juventus molto forte, quella di Marcello Lippi, nella stagione 1994/1995. Da quel momento in avanti il Torino ha vinto appena un derby, nell'ormai lontano 2015. Per questa ragione Sonetti resta, a tutti gli effetti, nella storia granata. Nella sua pluridecennale carriera da tecnico ha seduto sulle panchine sia del Torino sia della Salernitana, società che si affronteranno nel quarto turno di Serie A allo stadio "Arechi". In esclusiva su Toro News l'illustre doppio ex analizza le princiapli tematiche connesse al mondo granata.