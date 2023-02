Sonetti a TN: “Pazzesco, sono l’ultimo che ha vinto due derby in un anno”

“Sono l’ultimo che ha vinto in casa della Juventus. E non soltanto questo. Sono l’ultimo che ha vinto entrambi i derby stagionali: pazzesco a pensarci”. Così simpaticamente apre la chiacchierata in esclusiva su Toro News mister Nedo Sonetti. In 14 partite giocate contro la Juventus, Sonetti ne ha vinte soltanto due, quelle con il Torino nell’annata 1994/1995. Proprio per questo è ancora a tutti gli effetti nella storia granata, anche perché dal 1995 in avanti il mondo Torino ha festeggiato soltanto un altro derby, nel 2015. In quella doppia sfida, andata in scena tra il gennaio e l’aprile 1995, il Torino di Sonetti fu letteralmente trascinato da Ruggiero Rizzitelli.