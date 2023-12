Sorrentino a TN ricorda il suo esordio in A: “Uno dei giorni più belli”

Quest'oggi decorre il 22° anniversario dell'esordio in Serie A di Stefano Sorrentino, ex portiere anche di Chievo e Palermo che ha giocato il primo match in massima serie proprio con la divisa del Toro. Il portiere campano esordì infatti il 16 dicembre 2001 in un Lecce-Torino che si concluse 1-1, allenatore di quella formazione granata era Giancarlo Camolese. Questo il pensiero dell'ex estremo difensore espresso in esclusiva ai nostri microfoni: "Fu un'emozione grandissima e uno dei giorni più belli della mia vita anche se c'era il diluvio universale e poi venivamo da due sconfitte di fila quindi era un momento di squadra non felicissimo. Alla fine è arrivato un buon pareggio. Questa è una di quelle cose che ti rimane per sempre stampata in testa, a pensare che sono passati già 22 anni mi sembra un'eternità però il ricordo è ancora bello vivo". Sorrentino poi esprime anche un commento sul Toro attuale che stasera ospita l'Empoli: "Non sarà semplice, l'Empoli è una squadra organizzata con un ottimo allenatore. Il Toro però ha la possibilità di fare un grande salto perché con un altro risultato utili consecutivo può dare continuità e fare un bel balzo in classifica".