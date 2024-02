Tretola (SalernitanaNews): “Lovato? È bravo in marcatura ma frenato da infortuni”

In vista della prossima partita del Toro contro la Salernitana, abbiamo posto alcune domande a chi conosce molto bene la squadra di Inzaghi

Federico De Milano Redattore

Dopo la fine del calciomercato riparte il campionato con il Torino che ospita la Salernitana fanalino di coda della classifica di Serie A. Juric e i suoi giocatori vogliono portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi in casa e fare punti per continuare a sognare le zone più nobili della classifica. Per farlo però dovrà riuscire ad avere la meglio sulla formazione allenata da Filippo Inzaghi e per conoscerla meglio analizzando tutti i punti di forza e quelli di debolezza abbiamo contattato chi la conosce molto bene. Oreste Tretola, giornalista di SalernitanaNews, segue sempre da vicino le vicissitudini della squadra campana e lo ringraziamo per essersi gentilmente concesso in esclusiva ai nostri microfoni.

Buongiorno Oreste, in che condizioni arriva la Salernitana a questa sfida contro il Torino? Quali saranno le assenze per Inzaghi in questa partita?"Non arriva ovviamente nelle migliori condizioni perché sono arrivate due sconfitte, soprattutto quella col Genoa diretta concorrente oltre che con la Roma. Inzaghi è stato rinfrancato dalle prestazioni ma continuano a non arrivare i punti e ci sono problemi sia difensivi che offensivi. Gyomber e Fazio hanno problemi fisici e non ci saranno e poi manca anche Lassana Coulibaly impegnato in Coppa d'Africa".

La Salernitana è reduce da cinque sconfitte di fila contando Serie A e Coppa Italia, sono però arrivate soprattutto contro big del campionato. La squadra, lo staff tecnico e l’ambiente campano credono nella salvezza?"Sì, le sconfitte sono arrivate contro le big ma anche contro le diretti concorrenti ha vinto praticamente solo contro il Verona. I punti vanno fatti contro queste avversarie più alla portata. Lo staff sicuramente ci crede alla salvezza ma l'ambiente forse un po' meno rispetto a due anni fa quando sempre con Sabatini arrivò l'impresa. In questo caso la Salernitana sembra avere dei valori tecnici inferiori e anche il mercato è stato una sessione in cui Sabatini doveva prima vendere e poi acquistare. Non aveva libertà di spesa come aveva due anni fa, allora poi le altre squadre non correvano come oggi. La Salernitana non vinceva ma non vincevano nemmeno le altre".

Lovato è appena diventato un nuovo giocatore del Toro, che lo ha prelevato proprio da Salerno. Che tipo di giocatore è? Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti?"Lovato può giovare nel ritrovare Juric che è colui che lo ha lanciato a Verona. A Salerno è arrivato nell'ambito dell'operazione Ederson con l'Atalanta. Non si è mai espresso al meglio anche per i troppi problemi fisici che ha avuto. Dalla sua parte però c'è che è un giocatore giovane e ritrova un allenatore che lo conosce bene e sa come metterlo in campo. È un difensore bravo in marcatura anche se magari non è rapidissimo e fisicamente non è troppo alto".

Quali sono i principali punti deboli della Salernitana? Come può il Torino metterla in difficoltà per vincere la partita?"La principale difficoltà della Salernitana è in avanti perché l'assenza di Dia pesa. Dovrebbe rientrare in gruppo e quindi avere minuti a Torino ma dietro di lui non c'è nulla, Simy è stato rimesso dentro ma non vede la porta e vale lo stesso discorso per Ikwuemesi e Stewart è ritenuto inadeguato. Ultimamente anche in difesa non si sta però andando meglio, potrebbero Pierozzi, Pasalidis e Pirola che sono tre difensori che non hanno mai giocato insieme. Anche questo è un punto a favore del Torino".

D’altro canto invece quali sono i punti di forza? Chi sono i due o tre giocatori più in forma nell’ultimo periodo e quindi i più temibili per un tifoso del Toro?"Il centrocampo è rimasto inalterato perché c'è ancora Maggiore ed è arrivato un giocatore importante come Basic. Lassana Coulibaly è in Coppa d'Africa ma è stato trattenuto come Kastanos quindi sicuramente il centrocampo è un punto di forza. Anche Candreva è stato trattenuto ed è un raccordo giusto tra centrocampo e attacco, lui può far bene sulla trequarti. Nelle ultime partite anche Martegani sembra essersi risvegliato e ha fatto gol contro il Genoa".

