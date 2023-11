Trezza (TuttoBolognaWeb): “I rossoblù possono ambire all’Europa più del Torino”

Quali sono i punti di forza del Bologna? Lo abbiamo chiesto a chi segue sempre da vicino la formazione rossoblù, prossima avversaria del Toro

Federico De Milano Redattore

Il campionato del Torino riparte dopo la sosta e il primo avversario sarà il Bologna. I rossoblù attualmente hanno due punti in classifica in più dei granata e tra le mura amiche hanno un rendimento inferiore solamente a Inter e Juventus. Per riuscire a portare avanti la striscia di risultati utili consecutivi, servirà quindi una grande prova di Buongiorno e compagni al Dall'Ara. Per conoscere tutti i segreti della formazione rossoblù abbiamo fatto alcune domande ad Andrea Trezza di TuttoBolognaWebche si è gentilmente concesso ai nostri microfoni.

Buongiorno Andrea, come sta il Bologna? La sosta è arrivata in un momento buono per la squadra di Thiago Motta?"È reduce da una sconfitta a Firenze prima della sosta ma ha giocato bene tirando in porta molte volte. In seguito alle prime due soste di questa stagione non ha mai perso: dopo la prima ha vinto e dopo la seconda ha pareggiato. In casa rossoblù si spera che lunedì arriva una vittoria ma anche un pareggio potrebbe essere un risultato positivo".

Il recente infortunio di Orsolini quanto è grave per l’attacco rossoblù? "L'infortunio di Orsolini è un problema perché lo ferma in un momento in cui era in buona forma e un aspetto negativo è che lui e Zirkzee sono gli unici due uomini offensivi ad aver già segnato, tutti gli altri sono ancora fermi a zero. Il Bologna ha fuori anche Karlsson che in estate è stato l'investimento più oneroso della società e poteva essere una rampa di lancio importante per lui per potersi rilanciare dopo un inizio difficile ma un infortunio terrà fuori anche lui per più di un mese".

È corretto dire che Bologna e Torino possono puntare a fare un campionato simile sognando l’Europa?"Vedo grande equilibrio, escluse le prime quattro: Inter, Juve, Milan e Napoli. Penso che le altre abbiano valori simili ma in questa prima parte di campionato ho visto un po' un'involuzione nel gioco del Torino, penso che il Bologna in questo momento sia in uno stato di forma migliore. La scelta di Juric alle due punte non sono certo che sia quella giusta per ribaltare il trend, servono gli uomini di qualità come Ilic e anche Radonjic che però è un po' tagliato fuori dal nuovo modulo. Per questo penso che il Torino al momento sia inferiore al Bologna, ed ha una minore organizzazione. Non so se possano ambire all'Europa ma i rossoblù possono farlo più dei granata al momento".

Come si può far male a questo Bologna? Al Dall'Ara è difficile per tutti riuscire a fare dei punti…"Difensivamente parlando il Bologna ha fatto grandi passi in avanti quest'anno ed è la terza migliore difesa della Serie A dopo Inter e Juve per numero di gol subiti. Thiago Motta riesce a coinvolgere tutti, Nonostante gli infortuni di Posch e Kristiansen sono stati coinvolti De Silversti e Lykogiannis che hanno fatto buone prestazioni affidabili. Si è poi fatto male anche Lucumi ma è stato sostituito da Calafiori che ora difficilmente perderà il posto perché gioca ad alto livello. Ultimamente Thiago Motta gioca con il doppio mediano: Aebischer e Freuler. Questo forse toglie un po' di qualità ma è un valore aggiunto in fase di filtro. Non so dire quale possa essere la ricetta per far male a questo Bologna. I due centrocampi di Bologna e Torino sono molto fisici e sarà una partita combattuta, non mi aspetto molti gol perché sono due squadre che segnano poco".

Quali sono i giocatori chiave in questo momento per Thiago Motta? Chi deve temere di più un tifoso del Toro? "Secondo me la colonna portante del Bologna è composta da uno per ruolo. Calafiori è assolutamente inamovibile in difesa al momento, gioca sempre d'anticipo ed è forte anche palla al piede. A centrocampo abbiamo visto la conferma di Ferguson come pilastro perché sa abbinare entrambe le fasi e può giocare in tanti ruoli. In attacco invece Zirkzee si sta muovendo molto bene e sta cominciando anche a segnare dopo che gli era stata contestata una scarsa vena realizzativa e poi lavora molto anche per la squadra. Ci metto anche Skorupski perché ha salvato più volte la porta e ha grandi meriti nei risultati della squadra".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.