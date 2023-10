Vitiello (FcInter1908): “Bellanova? All’Inter non ha convinto Simone Inzaghi”

Come hanno fatto Sassuolo e Bologna a fare punti contro l'Inter? Cosa dovrà fare il Toro per cercare di replicare quelle prestazioni e mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi?"In entrambe le partite l'Inter era in una situazione di vantaggio. Sicuramente non c'entra solo l'aspetto mentale e alcune scelte di Inzaghi sono finite sotto la lente di ingrandimento. L'Inter si è ritrovata senza un giocatore importante Thuram nel momento in cui serviva attaccare. Cosa può aiutare il Torino è il fatto che siamo reduci da una sosta che come sempre toglie grandi energie e l'Inter è la squadra che ha visto partire più giocatori per le partite delle Nazionali. Il Toro deve puntare anche sul pressing alto che ogni tanto tende a mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi".

E poi martedì i nerazzurri saranno impegnati in Champions League contro il Salisburgo. "Sì tornerà in campo dopo tre giorni per un match importantissimo. L'obiettivo è quello di cercare di riuscire a vincere per ipotecare la qualificazione o quantomeno portarsi avanti in questo senso nel girone di Champions League".

Quali giocatori non saranno a disposizione di Inzaghi per questa trasferta a Torino?"Cuadrado si è fermato negli ultimi giorni, è alle prese con una tendinite che lo ha già tenuto fermo in altre partite. Arnautovic non sarà della partita dopo l'infortunio subito ad Empoli quasi un mese fa. Bisogna capire se si riuscirà a riaverlo a disposizione per l'inizio di novembre. La buona notizia per l'Inter è Sensi che va considerato dal punto di vista fisico e che era stato già convocato per l'ultima partita contro il Bologna".

A Torino stiamo imparando a conoscere Bellanova, che tipo di giocatore è? Quali sono i pregi e i difetti? "Bellanova è sempre sembrato un attimo indietro rispetto ad un altro giovane come Asllani. Penso che lui avesse grande voglia e motivazione di mettersi a disposizione di Inzaghi e di entrare sempre più nella squadra e non si nascondesse davanti ai compagni. Il pubblico di San Siro è molto esigente e quando prende di mira qualcuno è difficile fargli cambiare idea e con Bellanova forse è capitato anche questo. Si è spazientito un po' in fretta sia il pubblico che forse anche Simone Inzaghi perché evidentemente non ha avuto le risposte che si aspettava in allenamento. Il Torino è stato anche più deciso andando a prenderlo direttamente mentre l'Inter lo aveva preso solo in prestito".

Chi sono i giocatori più in forma in questo momento? Osservando anche le partite delle nazionali, chi potrebbe far male maggiormente al Torino in questa partita?"Faccio il nome di uno che parte sempre in sordina e che non viene visto come uno dei principali pericolo ma alla fine Inzaghi a lui non rinuncia mai. Parlo di Mkhitaryan che ha avuto modo di riposare in questa sosta, dà equilibrio ma sa anche come fare male agli avversari. Potrebbe giocare anche alle spalle di una punta in un eventuale 3-5-1-1 ma dipende come rientreranno Lautaro e Thuram".

