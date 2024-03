Vives a TN: “Il rinnovo di Juric? Dipende soltanto dalla volontà della società”

In esclusiva le parole dell'ex mediano e capitano del Torino dopo la partita dei granata di Ivan Juric nella "sua" Napoli

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 11 marzo 2024 (modifica il 11 marzo 2024 | 06:31)

Dopo il pareggio in rimonta per 1 a 1 del Torino allo stadio "Maradona" di Napoli, Toro News ha scelto di affidarsi in esclusiva a un partenopeo Doc come Giuseppe Vives per analizzare i temi forti della partita. Indimenticato mediano del Torino, Vives è stato anche capitano granata ai tempi di Gian Piero Ventura e resta a tutti gli effetti uno dei giocatori più apprezzati dell'era Urbano Cairo.

Buongiorno Peppe. Un punto guadagnato nella sua Napoli per il Toro?"Non era facile venire a giocare a Napoli contro una squadra che di recente ha sconfitto anche la Juventus. Il Napoli è in un buon momento, il Torino ha dimostrato di essere una buona squadra, anche se il punto probabilmente non sposta gli equilibri in chiave classifica. Però, fa morale".

Cosa le è piaciuto della squadra di Ivan Juric?"Il Toro non molla mai, lotta fino alla fine. Sa giocarsela con tutti: questa è la sua principale peculiarità. Poteva avere qualche punto in più, ma la partita se gioca sempre".

Dopo le ultime quattro giornate l'Europa è preclusa per il Toro?"Non è facile, serve il filotto per agganciare il treno dell'Europa. Non può più sbagliare. Il Toro ha una sua identità e la manterrà fino in fondo".

Come giudica la gara di Gineitis?"Ha fatto una buona partita, così come tanti suoi compagni. Non era facile affrontare il Napoli di questo periodo".

Senza Ricci e Ilic è un altro Toro?"Sì, perdi due giocatori importantissimi. Quando mancano insieme, lasci il pallino del gioco all'avversario e quindi paghi. Però, tutti difendono e tutti danno il loro apporto, vedi Sanabria che entra e segna. Il gruppo è sano e solido".

Cosa non è funzionato nel Napoli di Walter Mazzarri?"Il Napoli di quest'annata non è quello dello scorso anno e probabilmente non si vedrà più il Napoli di Spalletti. L'annata dello Scudetto è stata unica, irripetibile. Mazzarri ha preso in mano una situazione non semplice e non è riuscito a traghettare la squadra fuori da guai. Il Napoli del 2022/2023 avrebbe vinto venerdì, mentre l'altro giorno si è dovuto accontentare del pareggio".

Andrebbe avanti con Ivan Juric?"Dipende dalla società. Bisogna capire se si vuole fare il salto di qualità oppure se si vuole stare sempre nel limbo. Sta alla società e ai suoi investimenti. Con Juric si sta lavorando da tre anni, però per ambire al salto servono altri innesti di qualità".

Il Toro di oggi quindi vale la classifica che ha?"Lo stesso mister dice che il Toro di oggi vale la classifica attuale. Juric vive tutti i giorni la squadra e sa più di noi. Per raggiungere obiettivi importanti bisogna mettere qualcosa in più in seno alla rosa".

