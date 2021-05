Calciomercato, il Milan riflette sul riscatto di Meité: Toro in attesa

I rossoneri potranno acquistare il giocatore per nove milioni di euro

IL RISCATTO - I granata, da questo punto di vista, aspettano di sapere quale sarà la decisione definitiva del Milan. Una scelta che in via Aldo Rossi non hanno ancora preso, con Meité che di conseguenza continua a sperare di essere confermato e vestire la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Una possibilità da non escludere è che il Milan decida di confermare il giocatore ma ridiscutendo le cifre del riscatto. Ma è difficile, in questo caso, che i granata vogliano scendere dai nove milioni inizialmente pattuiti.

ALTI E BASSI - Approdato in rossonero per rappresentare un valido ricambio in mezzo al campo, Meité ha collezionato 21 presenze tra campionato e coppe. In sei mesi con il Milan, il rendimento del centrocampista è stato estremamente altalenante: a partite convincenti si solo alternati errori pagati a carissimo prezzo. Da palloni persi da Meité, tanto per fare degli esempi, sono arrivate le eliminazioni in Coppa Italia ed Europa League. Ma non sono mancate nemmeno le partite giocate molto bene, come l'ultima e decisiva in casa dell'Atalanta. Ora la palla passerà dunque al Milan: il giocatore ed i granata attendono di sapere la decisione sul riscatto.