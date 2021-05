Meité convince e vola in Champions. Serie C: buona la prima per Gemello

Nel fine settimana che ha visto chiudersi ufficialmente i principali campionati europei, diversi giocatori di proprietà del Toro sono scesi in campo con le rispettive squadre cui sono stati prestati. Sugli scudi soprattutto Soualiho Meité, protagonista nella vittoria che ha consentito al Milan di tornare in Champions League.

MEITE (Milan): Può sorridere il Milan, che espugna 2-0 il campo dell'Atalanta e vola in Champions League. Buona la prova di Meité, che entra al 60' per aiutare a difendere il vantaggio. Il centrocampista se la cava in mezzo e sforna un grande assist per Leao, che va a sbattere sul palo (VOTO: 6,5).