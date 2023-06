I prestiti del Toro: Di Marco e Savini buon impatto tra i grandi, male Akhalaia

Di Marco e Savini si mettono in mostra all'esordio nel calcio dei grandi

Due degli elementi più promettenti del settore giovanile del Torino emersi negli ultimi anni sono Di Marco e Savini. Entrambi nati nel 2003, entrambi centrocampisti ed entrambi che quest'anno si sono confrontati con il loro primo campionato tra "i grandi" nel girone C di Serie C. Per il primo è arrivato il prestito alla Virtus Francavilla che gli ha consentito di prendere le misure con il calcio degli adulti e nonostante un inizio non facilissimo ha disputato una buona stagione. Di Marco infatti ha dovuto attendere un po' prima di riuscire a giocare con continuità ma dalla seconda metà di ottobre è riuscito comunque a giocare con continuità e a chiudere la sua prima stagione tra i professionisti con 26 presenze. Savini invece è passato in prestito alla Gelbison e per lui l'ambientamento tra gli adulti è stato un po' più semplice. Purtroppo per lui però nel mese di febbraio è arrivato un triste infortunio che lo ha fermato. Ha infatti chiuso la stagione con "sole" 19 presenze a causa di questo problema fisico che lo ha costretto a scendere in campo per l'ultima volta il 5 febbraio. Nonostante ciò anche lui si è messo bene in mostra ed è pronto a tornare alla base. Di Marco e Savini difficilmente saranno valutati già pronti per la Serie A e con ogni probabilità andranno ancora una stagione in prestito, magari ad un livello più alto come la Serie B dopo che hanno rinnovato tutti e due lo scorso mese di gennaio il loro contratto con il club di via Arcivescovado.