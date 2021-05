I prestiti del Toro: Onisa, poco spazio e contesti difficili tra Cavese e Imolese

Appena undici presenze per il centrocampista, che a gennaio ha cambiato squadra. E tra un anno scade il contratto

LE DIFFICOLTÀ - Due esperienze tutt'altro che facili per l'ex capitano della Primavera, che non si è trovato in contesti semplici per ambientarsi nel mondo dei professionisti. La Cavese, tra diversi stravolgimenti societari, è infatti retrocessa in Serie D, mentre la salvezza dell'Imolese è arrivata solamente ieri sera con i playout (solo panchina per il classe 2000). Una situazione sicuramente non delle più semplici per affidarsi ad un calciatore giovane, tanto che Onisa non ha trovato molto spazio. Ma vivere la quotidianità di campionati così difficili può comunque aiutare a crescere.