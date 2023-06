I prestiti del Toro: poco spazio per Ilkhan alla Samp, ora il ritiro con Juric

Non si è chiusa soltanto la stagione del Torino, ma anche quella dei granata in prestito in giro per l'Italia. E' il caso di Emirhan Ilkhan, centrocampista nato a Istanbul e classe 2004. Per lui si trattava della seconda stagione tra i professionisti. Un anno di transizione per il ragazzo, visto che alla Sampdoria non ha trovato molto spazio. Forse una permanenza al Torino agli ordini di Ivan Juric sarebbe stata più costruttiva? Difficile dirlo. Ora si apre un quesito sul futuro del giocatore: restare o andare via in prestito?