I prestiti del Toro: Rauti, minutaggio risicato alla Spal. Ora l’addio definitivo?

Non è stata una stagione facile sia per la SPAL che per Nicola Rauti. Futuro da decifrare per il giocatore di proprietà granata

La stagione di Rauti: non si vede mai, minutaggio risicato

Come aveva scritto “Il Resto del Carlino” nella scorsa estate, quella di Nicola Rauti era un’idea “a fari spenti”. Un giocatore che doveva arrivare a Ferrara nel silenzio più assoluto e successivamente da far crescere in attesa di una sua esplosione. Ciò non è successo, perché la stagione del canterano granata è stata davvero anonima. Sicuramente vanno tenuti in conto il contesto difficile in cui si è ritrovato e che fosse la sua prima stagione in cadetteria, però le statistiche non sono a suo favore. Appena 18 presenze totali in stagione (17 in Serie B, una in Coppa Italia) e un minutaggio complessivo di 542’ di gioco. Peggio il numero relativo ai gol e assist, che recita il freddo 0 in entrambi i casi. D’altronde sono stati pochi i tiri complessivi e ancora meno quelli nello specchio della porta. Appena 17 le conclusioni tentate, solo 5 quelle indirizzate verso il portiere avversario.