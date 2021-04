Milan, Meité cala nel momento decisivo. Solo panchina per Iago Falque

Convince Boyé in Spagna, nonostante un Elche in zona retrocessione

Alberto Giulini

Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento dei giocatori del Toro in prestito in questo turno infrasettimanale. In campo ieri, oltre alla Serie A, anche la Liga spagnola. Si è invece fermata la Serie B: per garantire la contemporaneità delle prossime giornate, il campionato ripartirà il 1 maggio.

DJIDJI (Crotone): Ancora una sconfitta per il Crotone ultimo in classifica, che perde 1-0 anche contro una Sampdoria ormai senza obiettivi. Prestazione sufficiente di Djidji che, pur con qualche imprecisione, riesce a tenere botta dalle sue parti (VOTO: 6).

IAGO FALQUE (Benevento): Pareggio esterno per il Benevento, che fa 2-2 sul campo del Genoa e tiene il passo del Toro (entrambe le squadre sono ferme a quota 31, a +3 sul Cagliari). Questa volta non c'è spazio per Iago Falque, che resta novanta minuti in panchina contro la sua ex squadra.

MEITE (Milan): Perde un'importante occasione il Milan, sconfitto 2-1 a San Siro dal Sassuolo ed ora in attesa dei risultati delle concorrenti per un posto in Champions. Maglia da titolare per Soualiho Meité, che si piazza al fianco di Kessié nel centrocampo rossonero. Il francese non parte male: corre e si fa vedere, anche se fatica a stare dietro al palleggio del Sassuolo. Alla lunga cala, finendo per crollare nel momento decisivo come tutta la sua squadra. All'87' Pioli lo richiama in panchina per giocarsi la carta Diaz quando il Milan è sotto (VOTO: 5,5).

BOYE (Elche): Solo un punto per l'Elche, che non va oltre l'1-1 nello scontro diretto con il Valladolid. Si complica dunque la corsa salvezza dei verdi, che hanno sprecato una ghiotta occasione e restano ad un punto dal quartultimo posto (ma con una partita giocata in più). Tra le fila dell'Elche ha giocato novanta minuti Lucas Boyé. L'argentino all'84' ha servito una palla d'oro ad Emiliano Rigoni, messo solo davanti al portiere per quello che poteva essere il gol del 2-0. L'ex Atalanta si è fatto ipnotizzare dal portiere e sul ribaltamento di fronte gli ospiti hanno trovato l'1-1. Per il resto, per Boyé, davvero pochi palloni da trasformare in gol (VOTO: 6,5).