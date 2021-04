Serie A, la classifica: il Torino è a +3 sul Cagliari terzultimo

Ecco come cambia la classifica di Serie A al termine delle partite della 32^ giornata giocate in un turno infrasettimanale

In questo mercoledì di Serie A si sono disputate ben 7 partite valevoli per la 32^ giornata del nostro campionato. Il pomeriggio di campionato si apre con il Sassuolo che vince 1-2 a San Siro contro il Milan. I neroverdi salgono a quota 49 punti mentre i rossoneri restano fermi a 66 lunghezze.

LE PARTITE - Alle 20.45 il Toro pareggia 1-1 contro il Bologna e con il punto ottenuto a contro la squadra di Mihajlovic si porta a quota 31 punti proseguendo la sua striscia di risultati utili consecutivi ma la brutta notizia per i granata è che il Cagliari vince 0-1 ad Udine e accorcia a -3 punti dato che i sardi sono ora a quota 28 lunghezze. Genoa e Benevento si dividono la posta in palio pareggiando 2-2 e si portano così rispettivamente a 33 e a 31 punti. Lo Spezia riesce a fermare la capolista Inter sul proprio campo, 1-1 il punteggio finale. I liguri salgono a 33 punti e avvicinano l'obiettivo salvezza mentre i nerazzurri si portano a quota 76 avvicinandosi sempre più allo Scudetto, complice la sconfitta dei cugini del Milan. Vittorie per Juventus (3-1 contro il Parma) e per la Sampdoria (0-1 in casa del Crotone). I bianconeri salgono a quota 65 punti mentre i blucerchiati si portano a 42 lunghezze. Le sconfitte di Parma e Crotone avvicinano sempre più queste due squadre alla retrocessione che ormai sembra davvero ad un passo.