Millico cerca conferme con il Cosenza. Serie C: Rauti a caccia del primo gol

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

MILLICO (Cosenza): Dopo un ottimo avvio di stagione il Cosenza farà visita all'Alessandria. Una partita particolare per Vincenzo Millico, che ritroverà da avversario Moreno Longo. Per l'attaccante classe 2000 - in ballottaggio con Caso per una maglia da titolare - si tratterà di un test importante: la nuova avventura è iniziata con il piede giusto, ora servono conferme.