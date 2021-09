Serie B: Millico continua a convincere, primo punto per l’Alessandria di Celesia

1 di 3

SERIE B

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con Italia Granata, il resoconto sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Ancora una buonissima prova da parte di Vincenzo Millico, che si sta ritatgliando sempre più spazio in un Cosenza molto convincente.

CELESIA (Alessandria): Primo punto in campionato per l'Alessandria di Moreno Longo, che fa 1-1 sul difficile campo del Perugia. Venti minuti abbondanti per Celesia, gettato nella mischia al 72' per garantire più copertura sulla sinistra. Un compito eseguito senza bisogno di strafare (VOTO: 6).

MILLICO (Cosenza): Altri tre punti per il Cosenza, che supera 1-0 il Crotone nel derby calabrese e si porta a ridosso della zona playoff. Importante l'ingresso ad inizio ripresa di Vincenzo Millico, che - dopo il gol segnato settimana scorsa- regala brillantezza ed imprevedibilità all'attacco rossoblù. L'attaccante classe 2000 è decisivo anche in fase di copertura, con tanto sacrificio e pressing sui portatori di palla avversari. Le prime uscite con il Cosenza sono state finora decisamente incoraggianti (VOTO: 7).

SEGRE (Perugia): Solo un pareggio per il Perugia, che non va oltre l'1-1 con l'Alessandria. Una partita speciale per Segre, che ha ritrovato da avversario quel Moreno Longo che lo aveva lanciato con la Primavera granata. Il centrocampista ha fatto il suo ingresso in campo al 65', senza impressionare particolarmente ma andando vicino al gol con un gran destro fuori di poco (VOTO: 6).