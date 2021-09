Millico, partita di sacrificio all’esordio col Cosenza. Bene Vianni in Serie C

1 di 3

SERIE B

ritiro Santa Cristina 2021 Vincenzo Millico

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con Italia Granata. Nel fine settimana appena andato in archivio sono scesi in campo diversi giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

CELESIA (Alessandria): Ancora una sconfitta per l'Alessandria di Moreno Longo, che cade 3-2 sul difficile campo del Lecce con la complicità di un arbitraggio discutibile. Per Celesia arriva l'opportunità della prima da titolare in Serie B da braccetto sinistro della difesa a 3. Il classe 2002 non sfigura, ma si perde Tuia in occasione del momentaneo 1-0 dei salentini. All'intervallo Longo lo richiama in panchina (VOTO: 5,5).

MILLICO (Cosenza): Arriva l'esordio con la nuova maglia del Cosenza per Vincenzo Millico, che fa il suo ingresso in campo al 76' nella gara pareggiata 1-1 sul campo del Perugia. L'attaccante scuola Toro non ha grandi occasioni per mettersi in mostra, ma entra con l'atteggiamento giusto e si sacrifica molto quando i suoi compagni rimangono in dieci (VOTO: 6).

SEGRE (Perugia): Solo un punto per il Perugia che non riesce a sfondare contro il Cosenza. Questa volta fa un passo indietro Jacopo Segre, meno in palla del solito e sostituito ad inizio ripresa (VOTO: 5,5).