Millico, venti minuti dopo l’infortunio. Avvio di stagione complicato per Rauti

Torna come ogni lunedì l'appuntamento con Italia Granata, il riepilogo sugli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri.

CELESIA (Alessandria): Tre punti preziosi per l'Alessandria di Moreno Longo, che supera 1-0 il Crotone. Non è della partita Christian Celesia, ai box per un problema al polpaccio.