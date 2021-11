Occasione Rauti: titolarità in vista dopo il gol. Perugia, Segre intoccabile

Torna l'appuntamento del venerdì con Italia Granata per la presentazione degli impegni dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Tra i giocatori sugli scudi c'è Jacopo Segre, ottimo nello scorso turno di campionato. Rauti, autore fin qui di un campionato sotto tono, cerca invece continuità dopo il primo sigillo stagionale.

MILLICO (Cosenza): Partita da non sbagliare per il Cosenza, che ospiterà una Spal attualmente in zona playout. Solito ballottaggio per Vincenzo Millico, che si gioca una maglia da titolare con Giuseppe Caso.